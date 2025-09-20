logo
Ivanović, Basta, Žigić, Milijaš, Smiljanić i mnogi asovi: Pogledajte ko je sve došao da se oprosti od Dekse

0

Na oproštaj od bivšeg kapitena Zvezde Dejana Milovanovića došli su mnogi bivši fudbaleri i asovi...

Ko je sve bio na komemoraciji Dejana Milovanovića Izvor: MN PRESS

Oproštaj od Dejana Milovanovića na stadionu "Rajko Mitić". Na mjestu gdje je nekada nosio kapitensku traku održala se komemoracija u čast bivšeg fudbalera koji je preminuo od posljedica srčanog udara usred utakmice.

Na oproštaj su došli mnogi bivši fudbaleri i asovi, igrači koji su ga poznavali, sa kojima je igrao i protiv kojih je igrao. Tu su Branislav Ivanović, Nikola Žigić, Nenad Milijaš, Dušan Basta, Nikola Lazetić, Milan Smiljanić, Dušan Anđelković, Dragan Bogavac, Slavoljub Đorđević, Fabio da Silva... 

Njegova smrt i tragedija koja se dogodila potresla je mnoge, pa su tako mnogi ostavljali dirljive poruke i opraštali su se od njega. Za govornicom je bio njegov kum Miloš Dimitrijević koji je imao dirljiv oproštaj od njega.

"Dragi prijatelji i porodico, okupili smo se ovdje da odamo počast našem Dekiju. Još u ponedjeljak me je kum pozvao i rekao 'Dođi, uhvati let iz Francuske, treba u utorak da odigramo taj meč i dobijemo ove'. Za mene nije bio prijatelj, bio je brat i kum. Donosio je radost i smeh. Njegov osmijeh, šala u pravom trenutku ,spremnost da pomogne, to ga je činilo posebnim. Uvijek je imao šalu. Posebno kad bi šutnuo onu bombu, okrenuo se i pitao 'Kume, da li kači ovo golman?. Sjećam se svih fudbalskih utakmica, profesionalnih, malog fudbala, balona, soka fudbal ili ekipa veterana Zvezdare. To su bile priče i radosti, zajednički trenuci. On me vozio kući poslije proslave. Bilo ga je teško nagovoriti da popije. E moj kume, ko će me sad voziti kući? Njegova čista duša, iskrenost i spremnost da pomogne... Svi su bili slabi na Deksu. Svi su ga voljeli, a malo je takvih. Osjećam zahvalnost i ponos što mi je bio kum, brat po izboru. Ne brini kume, pazim na tvoju porodicu kao da je moj. Pogotovo na Luku i Stefana, tvoju djecu. Utakmica bez tebe neće biti ista. Slobodni udarac je bio legendaran, uvijek si davao golove kad je najteže. Pokazao si nam koliko je tvoje prisustvo bilo neprocjenjivo. Počivaj u miru kume i brate. Želim da se zahvalim FK Crvena zvezda na pomoći i prisustvu u ovom tužnom momentu", rekao je "Čava" Dimitrijević.

Kako je preminuo Milovanović?

Dejan Milovanović preminuo je tokom utakmice veterana PKB i Zvezdare za koju je igrao. Njemu je pozlilo na terenu prilikom izvođenja slobodnog udarca. Srušio se na terenu i preminuo.

Hitna pomoć je došla brzo, ali je mogla samo da konstatuje smrt bivšeg kapitena Zvezde koji je na tom meču postigao i posljednji gol u karijeri...

fudbal Dejan Milovanović

