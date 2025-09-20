logo
Suze i bol na na oproštaju od Dejana Milovanovića

Autor Haris Krhalić
0

Danas je održana komemoracija Dejana Milovanovića.

Održana komemoracija Dejana Milovanovića Izvor: MN PRESS

Na stadionu Crvene zvezde danas je održana komemoracija Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapitena i člana čuvene generacije ’84. Vijest o njegovoj smrti tokom veteranske utakmice potresla je fudbalsku javnost, a oproštaj je bio ispunjen dubokim emocijama, tugom i prisjećanjima.

Komemoracija je počela u 11 sati, a prisustvovali su brojni ljudi iz fudbalskog i društvenog života — saigrači, bivši igrači, predstavnici klubova, navijači, prijatelji i porodica. Među govornicima bili su Svetozar Mijailović, Boško Đurovski, Miloš Dimitrijević i drugi.

Posebno je potresan bio trenutak kada je Miloš Dimitrijević, slomljen od tuge, govorio o zajedničkim trenucima, šalama, golovima i ponašanju koje je Milovanovića činilo posebnim. Njegova posvećenost, kapitenstvo u ranoj dobi, osvajanje trofeja i status u Zvezdinoj omladinskoj školi samo su dio naslijeđa koje ostaje.

"Dragi prijatelji i porodico, okupili smo se ovde da odamo počast našem Dekiju. Još u ponedjeljak me je kum pozvao i rekao 'Dođi, uhvati let iz Francuske, treba u utorak da odigramo taj meč i dobijemo ove'. Za mene nije bio prijatelj, bio je brat i kum. Donosio je radost i smeh. Njegov osmijeh, šala u pravom trenutku ,spremnost da pomogne, to ga je činilo posebnim. Uvijek je imao šalu. Posebno kad bi šutnuo onu bombu, okrenuo se i pitao 'Kume, da li kači ovo golman?'. Sjećam se svih fudbalskih utakmica, profesionalnih, malog fudbala, balona, soka fudbal ili ekipa veterana Zvezdare. To su bile priče i radosti, zajednički trenuci. On me vozio kući poslije proslave. Bilo ga je teško nagovoriti da popije. E moj kume, ko će me sad voziti kući? Njegova čista duša, iskrenost i spremnost da pomogne...", rekao je Dimitrijević.

Tokom govora, legendarni Boško Đurovski se onesvijestio, što je dodatno unijelo težinu trenutka. Nakon nekoliko trenutaka, uz pomoć prisutnih, oporavio se i nastavio da u ime kluba i navijača izrazi saučešće i zahvali porodici.

Dejan Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu, odrastao u Sremskoj Mitrovici, a prve fudbalske korake započeo je u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, gdje je prošao sve mlađe kategorije. Debi za prvi tim imao je prije svog 18. rođendana. Karijeru je nastavljen u Crvenoj zvezdi, potom u francuskom Lansu, Panioniosu i Voždovcu. Bio je i reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama, učestvovao na Evropskim prvenstvima i Olimpijskim igrama.

Sahrana će biti održana danas u 14 sati na Novom groblju.

Tagovi

fudbal Dejan Milovanović

