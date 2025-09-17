"Dekijeva generacija je prva nosila srpski grb": Reprezentativac nam otkrio, ovo je prvi meč Srbije ikad

Dejan Milovanović je zajedno sa svojom generacijom prvi nosio dres Srbije na zvaničnom meču.

Srbija je svoj prvi zvanični meč kao nezavisna država odigrala 16. avgusta 2006. godine protiv Češke i pobijedila 3:1 golovima Lazovića, Pantelića i Trišovića naokon uvodnog pogotka Jirija Štajnera.

Ipak nisu oni bili ti koji su prvi ponijeli dres Srbije nego Dejan Milovanović. Tragično preminuli nekadašnji kapiten Crvene zvezde prvi je sa kapitenskom trakom oko ruke poveo Srbiju na jednom zvaničnom meču.

Mlade reprezentacije igrale su dan ranije takođe u Češkoj, a srpski tim je na kraju pobijedio sa 1:0 golom Dragana Mrđe na asistenciju Miroslava Radovića u 76. minutu.

U timu Miroslava Đukića Dejan Milovanović je počeo meč na sredini terena i u 61. minutu ga je zamijenio Milan Lola Smiljanić, a na ovom meču za Srbiju su startovali Kahriman, Kolarov, Tošić, Rnić, Ivanović, Drinčić, Milovanović, Janković, Krasić, Rakić i Mrđa. Sa klupe su ušli Stefanović, Kačar, Smiljanić, Ivelja, Babović, Perović i Radović.

U svom velikom intervjuu za MONDO o tome da je ova generacija zapravo prva obukla dres Srbije pričao nam je golman tog tima Damir Kahriman koji nam je i otkrio da su upravo on i drugovi prvi obukli dres Srbije.

"Od Jugoslavije, Srbije i Crne Gore do Srbije sam nastupao. Mi smo u Češkoj igrali dan ranije ili u prijepodnevnim časovima, a onda smo išli da gledamo seniore. Nismo baš osnivači, ali mi smo ta generacija koja je prva nosila grb Srbije", rekao je Kahriman.

