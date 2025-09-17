logo
Partizan se oglasio zbog smrti kapitena Crvene zvezde: Crno-bijeli izrazili saučešće porodici Dejana Milovanovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Smrt bivšeg kapitena Crvene zvezde ujedinila je u bolu "vječite rivale".

partizan se oglasio zbog smrti dejana milovanovica Izvor: MN PRESS

FK Partizan oglasio se povodom smrti Dejana Milovanovića, bivšeg kapitena Crvene zvezde, i izrazio saučešće njegovim najbližima.

"FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru", poruka je crno-bijelih.

Dejan Milovanović odrastao je u Crvenoj zvezdi igrajući vječite derbije, bio je strijelac i na stadionu u Humskoj i na "Marakani", a spletom tragičnih okolnosti - preminuo je baš pred 177. "vječiti derbi" u subotu u Humskoj.

Milovanović je preminuo u utorak igrajući fudbal na utakmici veterana Zvezdara - PKB Padinska Skela. Tragičnim spletom okolnosti, preminuo je na terenu, kao i njegov pokojni otac Đorđe Milovanović, takođe nekadašnji as Crvene zvezde iz sedamdesetih godina.

Crvena zvezda se dirljivo oprostila od njega podsjetivši da je odigrao stotine utakmica za nju i da je ostavio dubok trag na "Marakani", na kojoj je odrastao devedesetih i početkom 21. vijeka.

Bonus video: Gol Dejana Milovanovića protiv Partizana

Dejan Milovanović gol protiv Partizana
Izvor: YouTube/MrKefkeDS1989

(MONDO)

