"Neka ti je laka zemlja brate": Bivši saigrači tuguju zbog Milovanovića, Stojketu slomljeno srce

Bivši saigrači pokojnog Dejana Milovanovića potreseni zbog smrti svog nekadašnjeg kapitena

Tragična smrt Dejana Milovanovića na fudbalskom terenu ostavila je cijelu Srbiju u šoku. Nekadašnji kapiten i vezista Crvene zvezde srušio se na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a iz Padinske Skele, a ljekari nisu uspjeli da mu pomognu.

Vijest o njegovoj smrti potresla je sve koji su pratili njegovu karijeru, zavila Crvenu zvezdu u crno i rastužila njegove bivše saigrače. Među prvima su se oglasili Boško Janković i Vladimir Stojković, sa kojima je počinjao karijeru u Zvezdi.

"Neka ti je laka zemlja Deki brate", objavio je Boško Janković, dok je Stojković, sada golman Radničkog 1923, objavio emotikon slomljenog srca i crno-bijelu fotografiju svog nekadašnjeg kapitena.

"Bio poznat po duhu, osmijehu, kolegijalnosti..."

Takođe, oglasio se i Milovanovićev bivši klub, Voždovac, istakavši u prvi plan i njegove ljudske i profesionalne kvalitete.

"Sa tugom smo primili vijest o smrti našeg bivšeg fudbalera Dejana Milovanovića, koji je preminuo u 42. godini. Dejan je boje FK Voždovac branio u sezoni 2013/14, nastupajući na poziciji veznog igrača. Bio je prepoznat po vedrom duhu, osmijehu, kolegijalnosti i posvećenosti ekipi, a svojim iskustvom i karijerom kao i odnosom prema klubu i saigračima, stekao je poštovanje svih, kako na terenu tako i van njega".

"FK Voždovac izražava najdublje saučešće porodici, klubovima za koje je nastupao, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Njegov doprinos našem klubu i srpskom fudbalu neće biti zaboravljen".

Preminuo na isti način kao i njegov otac

Strašnim spletom okolnosti, Dejan Milovanović preminuo je na fudbalskom terenu kao i njegov otac Đorđe 2009. godine. Obojica su bili Zvezdini asovi, veoma snažnog i preciznog šuta. I obojica su preminuli radeći ono što najvie vole, na fudbalskom terenu.

Crvena zvezda je obavijestila javnost da je preminuo veliki zvezdaš, koji se vratio u klub da mu pomogne kad je bio najteže i to mu nikad neće zaboraviti. Takođe, navijači crveno-bijelih sa mnogo emocija se sjećaju najslavnijeg trenutka Dejana Milovanovića u Zvezdi - gol protiv Kjevo Verone u gostima u Kupu UEFA. Po tome će ga zauvijek pamtiti.