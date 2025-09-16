"Prestalo da kuca srce velikog zvezdaša": Zvezda pamti Milovanoviću da je bio tu kad je bilo najteže

FK Crvena zvezda objavila je emotivan oproštaj od pokojnog Dejana Milovanovića

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

FK Crvena zvezda oglasio se povodom smrti Dejana Milovanovića, svog bivšeg đaka, prvotimca i kapitena. Nakon što je se nekada pouzdani vezista izrazito snažnog šuta srušio na utakmici veterana u Beogradu, ljekari nisu uspjeli da mu spasu život, a vest o toj tragediji potresla je sve u Crvenoj zvezdi.

Na Marakani su se emotivno oprostili od Milovanovića, podsjetili da je bio njen dirigent i veliki borac, da je naslijedio talenat od oca, takođe Zvezdinog asa Đorđa Milovanovića, koje tragičnom igrom sudbine preminuo na isti način - na fudbalskom terenu.

Zvezda je podsjetila i na to da se Milovanović vratio u klub 2010. na pozajmicu iz Lansa, u najtežem periodu u istoriji kluba, želeći da pomogne crveno-bijelima da stanu na noge. I to će mu zauvijek pamtiti.

Oproštaj kluba od svog dugogodišnjeg igrača prenosimo u cijelosti.

"Otišao naš kapiten, dirigent i veliki zvezdaš"

"Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obavještava javnost da nas je prerano u 41. godini napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten našeg tima Dejan Milovanović. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Milovanović".

"Dejan je najvišeo volio fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora. Deki hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presječenu loptu, golove, titule, duple krune…"

"Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Najljepšu sporednu stvar na svijetu je zaigrao još kao dečak, odrastajući u Sremskoj Mitrovici. Dejan je imao od koga da nauči kako se postaje pravi šampion i zvezdaš, s obzirom na to da je njegov otac Đorđe nastupao za Crvenu zvezdu, te bio poznat po nadimku “Đoka bomba”, zbog izrazito jakog udarca. Upravo je snažan i razoran šut naš Deki Milovanović naslijedio od tate, a onda ga i nebrojano puta upotrebljavao noseći crveno-bijeli dres".

"Dejan Milovanović je ponikao u Crvenoj zvezdi i prošao je sve mlađe kategorije. Mnogi kažu da je generacija fudbalera rođenih 1984. bila nešto posebno, a Deki je bio dio nje. Zaigrao je za prvi tim na meču protiv reprezentacije Jordana 24. marta 2001. godine. Kako je vijreme odmicalo igrao je sve bolje i bivao sve standardniji na terenu, da bi ubrzo bio strjielac na 118. vječitom derbiju 2002. godine u pobjedi od 0:3 na strani".

"Kjevo Veronu i derbije ćemo mu pamtiti"

Izvor: MN PRESS

"Novi majstorski potez je uslijedio u Kupu UEFA protiv Kjevo Verone, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara, a posebno će se pamtiti i pogodak u 132. vječitom derbiju direktno iz slobodnog udarca od prečku. Tokom dva mandata u crveno-bijelom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa".

"Na terenu je uvijek bio motor tima, snažan i jak u duelu i na lopti, dirigent igre i fudbaler razornog udarca. Na leđima uvijek sa brojem 32, po kome je bio karakterističan. Kada je napustio Marakanu, pojačao je francuski Lans, pa bi se ponovo vratio u Crvenu zvezdu kada je klub bio u najtežim godinama, pokazavši koliko je želio da vrati klub na staze stare slave".

"FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Milovanović".

Bonus video: Gol Dejana Milovanovića protiv Partizana