I otac Dejana Milovanovića preminuo na terenu: Bio Zvezdin as "Đoka bomba", od njega naslijedio strašan šut

Dejan Milovanović preminuo je kao i njegov otac, igrajući fudbal.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je u utorak u Beogradu, u 42. godini, na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a iz Padinske Skele. Strašnom igrom sudbine, na sličan način preminuo je 2009. godine i njegov otac, takođe bivši igrač i as Crvene zvezde, Đorđe Milovanović, kome je pozlilo na utakmici u Sremskoj Mitrovici dok je njegov sin igrao za francuski Lans.

Milovanović senior preminuo je u 53. godini, u blizini svoje rodne Sremske Rače. Kao i sin, odigrao je stotine utakmica za Zvezdu i bio član njene najuspješnije generacije do Barija 1991, jer je igrao u finalu Kupa UEFA 1979. godine.

Đorđe Milovanović je fudbalsku karijeru počeo u Radniku iz Bijeljine. U Crvenu zvezdu je stigao u januaru 1978. godine i sve do juna 1985. godine odigrao je više od 300 utakmica i postigao 50 golova. Igrao je u Austriji, kao i u Petrinji i Sremu, gdje je i ostavio fudbal.

Kao i otac, tako i sin, nikad nije mogao da se oprosti od fudbala.

Dejan Milovanović preminuo je u utorak na utakmici na kojoj je dao gol, pa se srušio kada je pokušao da izvede jedan prekid. Brzo je pozvana Hitna pomoć, a ljekari u Zvezdari nisu uspjeli da mu pomognu.