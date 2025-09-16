logo
Preminuo Dejan Milovanović, bivši kapiten Crvene zvezde

Tragična vijest sa utakmice veterana u Beogradu

Preminuo Dejan Milovanović, bivši kapiten Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović (41) preminuo je igrajući fudbal za veterane Zvezdare protiv PKB-a iz Padinske Skele.

"Poštovani predstavnici klubova, Prije nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK "Zvezdara". z tog razloga, sljedeće (vanredno ) kolo koje je trebalo da se odigra 18.09. biće odloženo", saopštila je liga.

Nekadašnji vezista i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je ovog utorka na utakmici veterana Zvezdare protiv PKB Padinska Skela.

Pozlilo mu je u toku igre, dok se spremao da izvede slobodan udarac, a nakon što se srušio pozvana je Hitna pomoć. Nažalost, ljekari nisu uspjeli da mu spasu život od posljedica teškog infarkta.

Dejan Milovanović bio je član talentovane Zvezdine generacije 1984, sin pokojnog Zvezdinog asa iz sedamdesetih Đorđa Milovanovića i "A" reprezentativac Srbije 2008. godine. U Zvezdi je igrao u dva mandata, od 2001. do 2008, pa od 2010. do 2011. Igrao je u inostranstvu za Lans iz Francuske i Panionios iz Grčke, a karijeru je završio u sezoni 2013/14 igrajući za Voždovac.

Krajem prošle decenije bio je funkcioner BSK Borče.

FK Crvena zvezda fudbal Dejan Milovanović

