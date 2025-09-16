Zvezdaši Dejanu Milovanoviću ovo nikad neće zaboraviti: Pocepao mrežu na Bentegodiju, pa ljubio grb Zvezde

Dejan Milovanović dao je gol karijere kao 18-godišnjak na gostovanju Kjevu.

Tragična smrt Dejana Milovanovića, na fudbalskoj utakmici u Beogradu, potresla je sve ljubitelje fudbala u Srbiji. Nekadašnji kapiten Zvezde imao je samo 41 godinu kada mu je u utorak pozlilo na meču veterana Zvezda - PKB Padinska Skela, na kojoj je bio strijelac.

Nažalost, doktori u Zvezdari nisu uspjeli da mu sačuvaju život posle razornog infarkta, od kojeg je stradao kao i njegov otac Đorđe Milovanović, takođe na terenu, dok je igrao fudbal.

Milovanović junior ponikao je u Zvezdi, u njoj učio fudbal i odrastao, odigravši stotine utakmica na "Marakani". Početkom 21. vijeka bio je član jako talentovane generacije "1984", čiji su članovi bili i Boško Janković, Dušan Basta, Marko Perović, Dragan Mrđa... Odmalena su mu predviđani visoki dometi, a čim je ušao u prvi tim ušao je u srca navijača golom protiv Kjeva.

U dvomeču tadašnjeg Kupa UEFA u sezoni 2002/03, Milovanović je u Italiji golčinom sa 30 metara na stadionu "Markantonio Bentegodi" potvrdio jednu od najvećih evropskih pobjeda crveno-bijelih u gostima u novijoj istoriji - 2:0. Čim je pocjepao mrežu golmana Kjevo Verone Kristijana Lupatelija u završnici meča, pretrčao je cijeli teren u zagrljaju sa kapitenom Nenadom Lalatovićem, pa slavio pred Delijama ljubeći Zvezdin grb.

U tom dresu igrao je godinama nakon te velike noći, nosio ga je i u čuvenom dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Milana, u njemu se borio protiv Kake i Andree Pirla na "Marakani" i noseći crveno-bijelo postao jedan od dugovječnijih igrača Zvezde u 21. vijeku. Napustio ju je u ljeto 2008, kada je otišao u Lans, iz kojeg se vratio 2010. godine, na pozajmicu. Potom je igrao za Panionios i Voždovac i 2014. završio karijeru, mada se do svog posljednjeg dana nije oprostio od fudbala.

Poput oca imao "bombu" u nozi

Dejan Milovanović imao je izraženo precizan i snažan šut, što je dokazivao golovima iz slobodnih udaraca. Pamti se da je tako bio strijelac i u vječitom derbiju protiv Partizana. Na svom fudbalskom vrhuncu, u svom prvom mandatu u Zvezdi, do 2008. godine, imao je protiv Partizana skor od četiri pobede, šest remija i samo jedan poraz.

Pogledajte kako je postigao gol iz slobodnjaka u derbiju na Marakani:

Tragična sudbina porodice Milovanović

Poput svog oca Đorđa Milovanovića, člana slavne Zvezdine generacije sa kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina, Dejan Milovanović preminuo je na fudbalskom terenu. I Milovanović senior takođe je preminuo igrajući fudbal u svom rodnom kraju, u Sremskoj Mitrovici. Dogodilo se to 2009. godine, dok je Dejan Milovanović igrao za Lans.

Iako je na leđima nosio poznato prezime i uz to dodatni teret očekivanja, Dejan Milovanović uspio je da na "Marakani" izgradi svoje ime, da postaje as prepoznatljiv po talentu, pouzdanosti i odanosti klubu.

Izvor: MN PRESS