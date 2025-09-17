logo
Ovako se čuveni L'Ekip oprostio od Dejana Milovanovića: "Bio je rođak Baneta Ivanovića i oduševljavao je Francusku"!

Ovako se čuveni L'Ekip oprostio od Dejana Milovanovića: "Bio je rođak Baneta Ivanovića i oduševljavao je Francusku"!

0

U Francuskoj pišu o preranoj smrti bivšeg igrača Zvezde Dejana Milovanovića

Francuski L'Ekip se oprostio od Dejana Milovanovića Izvor: PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

Smrt bivšeg kapitena FK Crvena zvezda Dejana Milovanovića snažno je odjeknula i u Francuskoj, gdje o njoj izvještava i "L'Ekip". Poznati pariski list podsjetio je na njegove uspjehe u Zvezdi i na dvogodišnji boravak u tamošnjim ligama, gdje je ostao poznat o snažnom udarcu.

"Dejan Milovanović, bivši srpski reprezentativac i vezni igrač RC Lansa od 2008. do 2010. godine, preminuo je ovog utorka u 41. godini od srčanog udara tokom veteranske utakmice, prenose lokalni mediji. l Ligu 2, a potom i Ligu 1, oduševljavao je ovaj srpski vezista poznat po snažnom udarcu, igrajući na njihovim terenima između 2008. i 2010. godine", piše "L'Ekip"

Podsjetimo, Dejan Milovanović preminuo je u utorak igrajući za veterane Zvezdare protiv veterana PKB-a iz Padinske Skele". Odrastao je u Sremskoj Mitrovici, kraju odakle je njegov otac, takođe legendarni fudbaler Zvezde, pokojni Đorđe Milovanović i odakle je Branislav Ivanović, njegov rođak.

"Bivši srpski reprezentativac (2 nastupa) srušio se na terenu nekoliko minuta nakon što je postigao gol, a hitna pomoć, koja je brzo stigla, nije uspjela da ga reanimira. Najbolji igrač srpskog prvenstva 2006. godine, rođak odbrambenog igrača Branislava Ivanovića, pridružio se RC Lansu dvije godine kasnije – prvo u Ligi 2, gdje je osvojio titulu, a zatim i u prvoj ligi, gdje je klub završio na solidnom 11. mjestu. Klub iz Lansa objavio je tužnu vijest na svom nalogu na mreži X", pišu Francuzi.

Ovako se Lans oprostio od Milovanovića: "Rasing je s dubokom tugom primio vijest o iznenadnoj smrti Dejana Milovanovića, koji je preminuo ovog utorka u 41. godini. 'Crveno i zlatno' nosio je od 2008. do 2010, 47 puta".

Dejan Milovanović gol protiv Partizana
Izvor: YouTube/MrKefkeDS1989

