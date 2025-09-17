Sahrana Dejana Milovanovića na dan "vječitog derbija"

Poznat datum i satnica sahrane Dejana Milovanovića.

Srbiju je u utorak potresla vijest o smrti nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića (41). Sada je poznat je datum i satnica sahrane koja će se održati u subotu 20. septembra od 14.30 na Novom groblju, prenosi "Sportklub".

Tog dana je zakazan i "vječiti derbi" Crvene zvezde i Partizana koji počinje u 19 časova i nema sumnje da će sve proći u znaku legende crveno-bijelih.

Milovanović je preminuo od posljedica srčanog udara tokom meča veterana između Zvezdare i PKB-a. Iako je hitna pomoć brzo reagovala, predvodniku čuvene generacije 84' nije bilo spasa.

Za Crvenu zvezdu je igrao u dva navrata u periodu od 2001. do 2008, da bi se vratio u sezoni 2010/11. Igrao je još za Lans i Panionis, dok je u Voždovcu stavio tačku na karijeru prije nešto više od deceniju. Od fudbala se nikada zauvijek nije oprostio, aktivno je nastavio da se bavi onim što najviše voli, ali nažalost je na terenu prestalo da kuca njegovo srce.

