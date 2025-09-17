logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Deksa kapiten, biće slobodnjaka na nekom ljepšem mjestu": Saigrači tuguju za Dejanom Milovanovićem

"Deksa kapiten, biće slobodnjaka na nekom ljepšem mjestu": Saigrači tuguju za Dejanom Milovanovićem

Autor Nikola Lalović
0

Poslije tragične smrti Dejana Milovanovića oglasili su se njegovi bivši saigrači iz Crvene zvezde.

Saigrači se opraštaju od Dejana Milovanovića Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti došle su 16. septembra kada je u 42. godini tragično preminuo dugogodišnji fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović. Snažni vezista je doživio srčani udar dok je igrao fudbal na terminu. 

Brojni bivši saigrači i njegovi klubovi su se oprostili od fudbalera koji je godinama bio simbol Crvene zvezde i koji je dva puta sa reprezentacijom osvajao srebro na Evropskim prvenstvima u mlađim kategorijama, a ne prestaju saigrači da šalju tužne poruke povodom smrti prijatelja i saigrača.

"Brate počivaj u miru... Zauvijek ćeš ostati naš kapiten!", napisao je nekadašnji napadač Crvene zvezde Milanko Rašković, dok je njegov saigrač iz napada Dušan Đokić postavio sliku sa tri emotikona koji se mole uz sliku Dejana Milovanovića, Pogledajte:

Jako emotivan je bio dugogodišnji saigrač ne samo iz reprezentacije Srbije već i iz omladinskih kategorija Crvene zvezde Marko Perović. 

"Deksa kapiten, buće slobodnjaka na nekom ljepšem mjestu", napisao je nekadašnji fudbaler koji je pokrivao lijevu stranu terena. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal Dejan Milovanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC