"Deksa kapiten, biće slobodnjaka na nekom ljepšem mjestu": Saigrači tuguju za Dejanom Milovanovićem

Poslije tragične smrti Dejana Milovanovića oglasili su se njegovi bivši saigrači iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti došle su 16. septembra kada je u 42. godini tragično preminuo dugogodišnji fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović. Snažni vezista je doživio srčani udar dok je igrao fudbal na terminu.

Brojni bivši saigrači i njegovi klubovi su se oprostili od fudbalera koji je godinama bio simbol Crvene zvezde i koji je dva puta sa reprezentacijom osvajao srebro na Evropskim prvenstvima u mlađim kategorijama, a ne prestaju saigrači da šalju tužne poruke povodom smrti prijatelja i saigrača.

"Brate počivaj u miru... Zauvijek ćeš ostati naš kapiten!", napisao je nekadašnji napadač Crvene zvezde Milanko Rašković, dok je njegov saigrač iz napada Dušan Đokić postavio sliku sa tri emotikona koji se mole uz sliku Dejana Milovanovića, Pogledajte:

Jako emotivan je bio dugogodišnji saigrač ne samo iz reprezentacije Srbije već i iz omladinskih kategorija Crvene zvezde Marko Perović.

"Deksa kapiten, buće slobodnjaka na nekom ljepšem mjestu", napisao je nekadašnji fudbaler koji je pokrivao lijevu stranu terena.