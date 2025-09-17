Sa Nemanjom Vidićem rušio Partizan u derbiju: Dejan Milovanović bio je onaj klinac koji je plesao Humskom

Pokojni kapiten Zvezde tek napunio 18, pa sa Nemanjom Vidićem vodio crveno-bijele do jedne od najubedljivijih pobeda na stadionu Partizana.

Izvor: MN PRESS

Smrt Dejana Milovanovića u 42. godini potresla je sve ljubitelje fudbala u Srbiji i bacila u drugi plan priču o predstojećem 177. vječitom derbiju. Biće fudbal i u subotu u drugom planu sve do početka, jer će tog jutra na stadionu "Rajko Mitić" biti održana komemoracija u čast nekadašnjeg kapitena crveno-bijelih, a potom će igrač sa više od 300 nastupa za Zvezdu biti sahranjen na Novom groblju.

Tek nakon toga, na red će doći teren i najveća utakmica srpskog fudbala, u kojoj se Dejan Milovanović svojevremeno predstavio javnosti kao biser crveno-bijelih i potom godinama bio učesnik tog rivalstva.

Dejan Milovanović prvi put je zablistao u derbijima u 118. "vječitom derbiju", u kojem je Zvezda pobijedila Partizan u Humskoj 3:0. Taj meč odigran je u proljeće 2002. godine, nedugo nakon 18 rođendana sina Zvezdinog asa iz sedamdesetih Đorđa Milovanovića, poznatog i po nadimku "Đoka bomba".

Među prvima se probio u tim Milovanović iz svoje super-talentovane klase "1984" i to su cijenili treneri crveno-bijelih, počev od Zorana Filipovića, preko Slavoljuba Muslina, pa nadalje. U navedenom, 118. "vječitom derbiju", Milovanović je bio strijelac uz Nemanju Vidića i Dragana Bogavca, za veliku radost Delija u Partizanovoj kući.

Izvor: YouTube/Zvezda TV

Prihvatio je loptu koju je Nenad Lalatović izveo iz auta kraj klupe Zvezde, prvim dodirom se oslobodio prvog čuvara i utrčao u kazneni prostor okružen trojicom igrača crno-bijelih. Prvi šut - blokiran. Drugi šut - mat. Golman crno-bijelih, nažalost takođe pokojni Radovan Radaković ništa nije mogao da uradi. U toku je bio 90. minut kada je cijeli stadion gledao Zvezdinog tinejdžera kako juri ka sjevernoj tribini i penje se na ogradu, da osjeti radost koju je osjetio još nekoliko puta u karijeri.

Iako je taj derbi obilježio trk Nemanje Vidića bez dresa, sa majicom na kojoj je bio lik njegovog pokojnog prijatelja i saigrača Vladimira Dimitrijevića, tačku na jednu od najubjedlivijih Zvezdinih pobjeda u Humskoj ipak je stavio Milovanović.

Bio je to početak karijere tokom koje je Milovanović i kao čovjek i kao igrač odrastao u Zvezdi, za nju odigrao 321 utakmicu i dao 40 golova, među kojima je sigurno najčuveniji "projektil" protiv Kjevo Verone na Bentegodiju.

Noseći Zvezdin dres Milovanović je osvojio tri titule - tri "duple krune", a 2006. je proglašen najboljim igračem lige. Naplatio je godine u crveno-bijelom transferom u Lans 2008, a nedugo nakon smrti oca 2009. vratio se na Marakani - i to kada je Zvezdi bilo najteže. Potom je proveo dvije sezone u Panioniosu, jednu u Voždovcu i nakon završetka karijere ostao je blizak Zvezdi, kao što ga ni ona, ni njeni navijači, nikad neće zaboraviti.