Boško Đurovski se onesvijestio na komemoraciji Dejana Milovanovića: Pozlilo mu na "Marakani"

0

Boško Đurovski pao je u nesvijest na komemoraciji Dejana Milovanovića na Marakani. Njemu je pozlilo na stadionu...

Boško Đurovski pao u nesvijest na komemoraciji Dejana Milovanovića Izvor: MN PRESS

Na "Marakani" se opraštaju od Dejana Milovanovića, a bivši igrač Crvene zvezde Boško Đurovski pao je u nesvijest. Bilo je to u momentu dok je držao govor i biranim riječima pričao o bivšem kapitenu crveno-bijelih. Pozlilo mu je, pao je, ali je ubrzo uz pomoć prisutnih ustao.

"Poštovana porodice, poštovani zvezdaši, skupili smo se ovdje da odamo posljednju počast našem Deksu. Bio je i ostao simbol Crvene zvezde, bio je idol svojih saigrača, igrača i navijača koji su dolazili poslije njega. Ljubav prema Zvezdi inspirisana je njegovim ocem koji je igrao u čuvenoj generaciji i bio uspješan u njoj. Prve korake napravio je ovdje, od pjetlića je igrao za Zvezdu. Kulminacija njegovih kvaliteta bila je u omladinskoj selekciji kod Tome Milićevića. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Tih pet veličanstvenih iz omladinske škole su prešli u prvi tim i tamo nastavili da nižu uspjehe. Ušao je u klub 300, odigrao je više od 300 utakmica. Morate priznati da je u ovo vrijeme to privilegija odabranih. Imao sam čast da podignem dva pehara duple krune u kojima je učestvovao. Fudbal je bio njegov život i sa njega je otišao u vječnost. Vječnost je nezaborav", rekao je Boško Đurovski.

Poslije toga je pao u nesvijest, ali je dobra vijest da je sa njim sve u redu i da je dobro.

