Milovanović je noćna mora Italijana, ne samo zbog Kjeva

Dejan Milovanović je dva puta bio na korak da sa Srbijom osvoji Evropsko prvenstvo.

Tragično je preminuo Dejan Milovanović u utorak igrajući fudbal. Bilo mu je samo 41 godina, a umro je od posljedica srčanog udara koji je doživeo na terminu na malom fudbalu.

Član je generacije '84 Crvene zvezde iz koje su izašli asovi poput Marka Perovića, Dragana Mrđe, Dušana Baste i Boška Jankovića. Ta generacija je bila sjajna i na nivou cijele Srbije.

Na kraju je Dejan Milovanović završio seniorsku karijeru sa dva nastupa za "A" tim Srbije, ali je zato uzeo dva evropska srebra u mlađim kategorijama. Jedan njegov pogodak je doveo Srbiju na prag evropske titule.

U Nemačlkoj se 2004. godine igralo U21 Evropsko prvenstvo, a on je bio dio tima koji je počeo u grupi A sa Italijom, Bjelorusijom i Hrvatskom. Prvo su srpski igrači u drami pobedili Hrvate 3:2, a onda izgubili od Italije 2:1. Upravo je gol Dejana Milovanovića protiv Bjelorusije odveo "orliće" u drugu fazu nakon što su Bjelorusi predvođeni Aleksandrom Hlebom prvo pobijedili Italiju, a onda remizirali sa Hrvatskom.

U polufinalu je Miloš Marić golom u 91. minutu uspio Srbiju da uvede u penale, a Milovanović je pogodio treći penal u seriji. Na kraju je Stefanidis promašio penal i srpski igrači su ušli u finale. Tu je Milovanović bio precizan u trećoj seriji, a u finalu je Italija golovima Danijela De Rosija, Ćezarea Bova i Alberta Đilardina uspela do uzme trofej.

Bomba koja se pamti i taj prokleti Drente

Tri godine kasnije igralo se u Holandiji, a sve je počelo bombom Dejana Milovanovića. Sada je uništio mrežu Italije i dao gol koja je Srbiju na kraju uvela u drugu fazu poslije pobjede nad Češkom i one sramotne utakmice sa Engleskom. Prisetite se tog predivnog gola Dejana Milovanovića:

U polufinalu su Kolarov i Mrđa donijeli pobjedu nad Belgijom, a u finalu je starter bio Milovanović, ali su domaćini Holanđani sa Erikom Pitersom, Hedvigsom Madurom, Otmanom Bakalom, Rajanom Babelom i naravno Rojstonom Drenteom došli glave 4:1.

Šta je bilo sa seniorskim timom?

Nakon 23 nastupa, šest golova i čak četiri godine u U21 timu Srbije on je 2008. godine dobio šansu da zaigra 2008. godine i za senore. Nakon kapitenske trake koju je nosio 2007. u mladoj reprezentaciji igrao je za Srbiju u mečevima sa Rusijom i Njemačkom u kojima je srpski tim poražen 2:1.

