Brazilac prije 20 godina igrao sa Dejanom Milovanovićem: Sjedio je pored srpskih legendi na komemoraciji

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Fabio Silva bio je na komemoraciji Dejanu Milovanoviću, na stadionu Crvene zvezde.

Stadion Crvene zvezde bio je mjesto na kojem je u subotu u 11.00 održana komemoracija Dejanu Milovanoviću, legendarnom fudbaleru crveno-bijelih, kapitenu i dugogodišnjem mladom reprezentativcu Srbije. Među prisutnima bilo je mnogo bivših i sadašnjih fudbalera, a govore su održali Boško Đurovski kao predsjednik veteranske sekcije Zvezde, kum i jedan od najboljih prijatelja Miloš "Čava" Dimitrijević, a na kraju i Svetozar Mijailović kao predsjednik kluba.

Oproštaj od Dejana Milovanovića natjerao je na najveći srpski stadion brojna velika imena domaćeg fudbala... Među njima bio je i jedan stranac, nekadašnji brazilski fudbaler koji je prije gotovo dvije decenije nosio dres Crvene zvezde. Defanzivac Fabio Karleandro da Silva (45) svojevremeno je bio Milovanovićev saigrač u dresu Zvezde, pa se od prijatelja i kolege oprostio zajedno sa ostalim velikim imenima domaćeg fudbala.

Fabio Silva sjedio je pored Filipa Kasalice, a iza nekoliko bivših reprezentativaca među kojima su Nikola Žigić i Nenad Milijaš. U tom društvu je dobro poznat, jer je svojevremeno dvije godine bio član Zvezde, a ukupno čak pet sezona nastupao u srpskom fudbalu.

Ko je Fabio Silva?

Brazilski defanzivac rođen je u gradu Kapela 1980. godine, a u mlađim kategorijama igrao je za nekoliko timova. Takođe, na početku profesionalne karijere, prije dolaska u Evropu, nosio je dres niželigaških timova u Brazilu - prije nego što je 2002. godine potpisao za Rad i stigao u Beograd.

Nakon tri sezone u dresu "Građevinara", Fabio Silva se spustio ka Autokomandi. Prešao je u Crvenu zvezdu, ali nije uspio da ostavi dublji trag. Nekoliko puta nastupio je za prvi tim Crvene zvezde, a zatim je proglašen viškom pa je išao na pozajmice u Rad i kruševački Napredak. Srpski fudbal napustio je 2007. godine i od tada je igrao za timove u Brazilu i SAD, sve dok se 2021. godine nije aktivirao u redovima Hajduka sa Liona.

Brazilac je odlučio da sa porodicom živi u Srbiji, pa je danas često prisutan na mečevima koji se igraju u Beogradu. Takođe, aktivan je u veteranskoj sekciji Crvene zvezde, a njegov sin je tokom prethodnih godina bio član omladinskih škola i Partizana i Crvene zvezde. U narednim godinama mogli bismo da ga vidimo čak i u reprezentaciji Srbije.