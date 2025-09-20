logo
Nemanja Radonjić za 38 sekundi na terenu dao gol: Ovako je matirao Partizan i otrčao na sjever

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Krilni fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić postigao je gol protiv Partizana za samo 38 sekundi na meču.

Nemanja Radonjić postigao gol za 2:0 Crvene zvezde protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Nemanja Radonjić je ušao na teren umjesto Aleksandra Kataija, a već u narednom minutu je postigao gol. U 59. minutu je u jednom od prvih dodira lopte postigao gol za 2:0 na "JNA" na meču Partizana i Crvene zvezde.

Kako je zamijenio Kataija trebalo mu je 38 sekundi da postige pogodak. Došla je duga lopta do Mirka Ivanića, on ju je povukao naprijed, a onda je doturio do brzonogog krilnog fudbalera Crvene zvezde.

On je uspio da dođe do lopte, a nisu mogli da mu zatvore ugao za šut do kraja golman Partizana Marko Milošević i defanzivac crno-bijelih Marija Jurčevića.

Pogledajte kako je proturio loptu u mrežu između njih:

Pogledajte

00:18
Nemanja Radonjić gol Partizanu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Nakon tog gola samo je Nemanja Radonjić nastavio da trči ka navijačima Crvene zvezde koji su bili smješteni na sjevernu tribinu stadiona "JNA". Odužila se njegova proslava pa je sudija morao da ga opominje kako bi se meč nastavio. 

Prvi pogodak Crvene zvezde došao je takođe kao plod greške odbrane Partizana. Tada je poslije kornera koji je izveo Tomas Handel Milan Roganović ostao iza svih svojih saigrača i time nije ostavio Mirka Ivanića u ofsajd zamci pa je na kraju Timi Maks Elšnik lako postigao gol.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi Superliga Srbije Nemanja Radonjić

