Grobari počeli bakljadom, Delije koreografijom: Zbog ovoga je "vječiti derbi" morao da stane

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Navijači Partizana i Crvene zvezde su na samom startu "vječitog derbija" napravili sa jedne strane bakljadu, a sa druge koreografiju.

Koreografije navijača Partizana i Crvene zvezde na vječitom derbiju Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Na početku "vječitog derbija" između Partizana i Crvene zvezde vidjeli smo spektakl na tribinama sa obje strane. Navijači gostujućeg tima su istakli koreografiju, a navijači domaćina su priredili bakljadu.

"Grobari" su se digli na noge na startu meča i obojili kako svoju tribinu tako i ostatak stadiona u crno-bijele boje velikim brojem crno-bijelih dimova.

Pogledajte kako je to izgledalo na stadionu "JNA":

Što se tiče navijača Crvene zvezde, oni su istakli koreografiu na kojoj se vidjela navijačka scena ispod koje je stajao natpis "najjači smo najjači". Prije tog prizora na sjeveru, koji je bio obojen u crveno-bijelo, vidjeli smo poruku posvećenu Dejanu Milovanoviću, tragično preminulom nekadašnjem kapitenu kluba.

Sam početak utakmice je stopiran u drugom minutu kada je dim obavio cijeli stadion "JNA", a nastavila se igra u petom minutu kada se dim razišao i prvi sudija meča Nenad Minaković je mogao da označi nastavak meča.

Pogledajte i koreografiju navijača Crvene zvezde: 

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

vječiti derbi FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije navijači fudbal koreografija

