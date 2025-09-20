logo
Jovan Milošević dao gol Zvezdi, pa "pucao" na Grobare (VIDEO)

Jovan Milošević dao gol Zvezdi, pa "pucao" na Grobare (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Partizana Jovan Milošević je burno proslavio gol protiv Crvene zvezde u "vječitom derbiju".

jovan milosevic dao gol zvezdi pa pucao Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Taman kada je djelovalo da će Crvena zvezda privesti kraju derbi Jovan Milošević je riješio da ne bude tako. U 74. minutu smanjio je na 2:1 i vratio crno-bijele u igru na ovom meču.

Poslije pogodaka Timija Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića za Crvenu zvezdu mladi napadač je savladao Mateuša i tako donio dramu u finiš utakmice na stadionu "JNA".

Kružila je neko vrijeme lopta oko kaznenog prostora Crvene zvezde, a onda je došla na lijevu stranu do Trifunovića. On je pustio pas Bibarsu Nathu koji je vratio loptu Mariju Jurčeviću. Bek Partizana je šutnuo, a lopta je došla do Jovana Miloševića. Evo kako je on dao gol:

Pogledajte

00:29
Jovan Milošević gol za Partizan na derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Napadač na pozajmici iz Štutgarta vratio je crno-bijele u igru, a šok je potrajao za goste i u narednim minutima pritiskao je Partizan posljednju linjiu Crvene zvezde. Ipak tim Vladana Milojevića je uspio da izdrži prve nalete rivala i ušli smo u neizvjesnih posljedniih 15-ak minuta meča.

Jovan Milošević je uskoro i napustio teren i zamijenio ga je Gajas Zahid. A kada je dao gol vidjeli smo da je proslavio pogodak tako što je "pucao" ka tribini na kojoj su "Grobari". 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
Nemanja Radonjić gol Partizanu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal Superliga Srbije

