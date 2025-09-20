"Moralo je hrabrije, drčnije": Blagojević pričao o ultraofanzivnom Partizanu protiv Crvene zvezde

Trener Partizana Srđan Blagojević je istakao da je njegov tim morao hrabrije da uđe u meč i da je rezultat ove utakice mogao da bude i drugačiji.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd /screenshot

Na prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju" Crvena zvezda je savladala Partizan 2:1 (1:0) u Humskoj, a trener crno-bijelih Srđan Blagojević je poslije utakmice prvo čestitao rivalu na pobjedi. Nakon toga je analizirao utakmicu i razloge poraza svog tima na domaćem terenu.

"Prvo ću da čestitam Zvezdi na pobjedi. Drugo, ima više tačaka o kojima trenutno razmišljam. Prva je da je moj utisak odmah poslije utakmice da upoređujući sa prethodim derbijima mislim da napredujemo. Da se ta razlika u kvalitetu smanjila u odnosu na prethodna dva derbija. To je za mene utisak da se razlika smanjila.

Druga tačka jeste da evidentno još nismo dostigli taj nivo da možemo da ostvarimo rezultat na ovakvoj utakmici protiv ovakvog protivnika. Koji je poslije ove odigrane utakmice jača ekipa od svih evropskih ekipa sa kojima smo igrali. Predstoji nam još dosta rada da bismo neku od ovakvih utakmica prelomili na našu stranu", rekao je Srđan Blagojević.

Zahvalio se Grobarima

"Htio bih da pohvalim navijače Partizana na njihovom odnosu prema ekipi mogu da im čestitam i da im se zahvalim. Svaki dobar momenta su podržali, pogurali ekipu naprijed. To nam je pomoglo da postignemo taj gol i da Crvenu zvezdu spustimo u nisku zonu i primoramo je da ubaci još jednog štopera. Da uvedemo ovakvu utakmicu u neizvjesnu završnicu. Žao mi je što na kraju nismo uspjeli, gajili smo nadu, vjerovali smo, bili smo blizu, ali nažalost nismo uspjeli. Tužni smo zbog toga, nezadovoljni rezultatom, ali smo ohrabreni. To je igračima podstrek u narednom periodu da budu još ambiciozniji, posvećeniji, da daju cijelog sbe da bismo pojačali intenzitet napretka koji je evidentan", dodao je Blagojević.

On je naglasio da je na kraju utakmice dao sve karte u napad, ali da jednostavno nije bilo dovoljno da se dođe do drugog gola. Zato ovaj tim mora da nastavi da napreduje.

"Pokušali smo na sve načine, završili smo utakmicu ultraofanzivno sa postavom koja će se teško ponoviti. Ušli smo u taj rizik, ali to nam nije donijelo bod. Tugovaćemo sada, sutra je trening, sljedeći protivnik i idemo jedan po jedan."

Koliko je sreća bila faktor?

"Sigurno da je mogao da bude drugačiji rezultat. Imali smo mi svoje prilike, oni svoje prilike. Oni su jako opasni jer ostaju napred sa Arnautovićem i Kataijem koji su ofanzivno jako dobro. Plus Mirko Ivanić koji je pokazao večeras klasu. Ne volim da pričam o sreći, uvijek sam za to da radimo stvari maksimalno prije svega na treninzima, da se posvetimo planu. Da taj procenat u kome sreća može da odlučuje smanjimo na minimum. Da učinimo da taj faktor sreće što manje odlučuje. Ne bih imao šta drugo da dodam", rekoa je Blagojević.

Upitan je da li smatra da su njegovi igrači ušli u prvo poluvrijeme bojažljivo, na šta je odgovorio da smatra da je upravo to bio problem u prvom dijelu utakmice.

"Upravo u tom smjeru je bio naš razgovor na poluvremenu. Rekao sam igračima da nam fali hrabrosti. Jeste derbi utakmica koja nosi naboj, oni su svi mladi. Bacio sam akcenat na to da nema potrebe da se krijemo, da imamo strahopoštovanje prema protivniku, samo samopoštovanje. Da sam uvjeren da možemo da budemo hrabriji i drčniji. Mislim da smo tako krenuli u drugom poluvremenu. Više smo kontrolisali igru i moramo u budućnosti da više obratimo računa na te situacije, igre iza lopte, sprečavanje kontri. Da budemo energičniji, drčniji. Mislim da smo imali više ulazaka u 16 metara nego Zvezda, a kada se to desi kada uđemo u 16 moramo da budemo agresivniji i drčniji, sa vjerom da možemo da damo gol", smatra on.

Dragović i Ugrešić?

"Siguran sam da mogu bolje i znam da i oni znaju da mogu bolje. To su momci pred kojima je sjajna karijera. Momci koji sa 18 i 19 godina su nosici, gurnuti su u vatru. Kapiteni su, vođe su, što im trenutno nije lako. To za njih je jedan novi momenat i brzina njihovog razvoja i onoga što im se dešava u protekllih godinu dana je nevjerovatna. Oscilacije u igri su normalne, oscilacije što se tiče psihološke pripremljenosti to je sve normalno. Ja izuzetno vjerujem ne samo u njih dvojicu, ja mislim da je ovo najmlađa ekipa Partizana u istoriji. Svjesni smo kvaliteta, nedostataka i uhvatili smo se u koštac sa time i rješavamo jedan po jedan."

Sa klupe je ušao Janis Karabeljov.

"Moram da ga pohvalim, on nama kao jedan od iskusnijih mnogo znači. Tu ulogu je fantastično prihvatio, jako je pozitivan i saigrači ga jako vole. Jako je koristan, a naravno kada se opredjeljujemo za sastav tima opredjeljujemo se na osnovu više faktora. Posao trenera je da donosi odluke prije početka utakmice i mogu da ponovim samo da je Janis zaslužio samo pohvale.

Ne volim da pričam o tome, ljudi rade svoj posao. Ja vjerujem da ja ovdje vidim neke stvari različtio od vas i vi od mene i zato je fudbal lijep sport. Ne bih ulazio u prozivanje nekih imena, ali sam siguran da je pred ovim igračima dobra perspektiva. Da bi neko od ovih igrača završio u nekom velikom klubu potrebno je dosta vremena i dosta rada."

