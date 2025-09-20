Natopio Zvezdin dres, zbog njega je izdržala u Humskoj: Ocjene igrača Zvezde u 177. derbiju protiv Partizana

Ocjene fudbalera Crvene zvezde poslije meča protiv Partizana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na gostovanju Partizanu ostvarila još jednu pobjedu, a sa 21 osvojenim bodom nakon sedam odigranih mečeva sada je lider domaćeg prvenstva. Do trijumfa u Humskoj došla je mnogo teže neko prošle sezone, kada je bila izuzetno ubjedljiva - ali, to se u konačnici neće dugo pamtiti, već skor na semaforu.

Pobjede nad najvećim rivalom najviše će se prisjećati heroji crveno-bijelih, Timi Maks Elšnik i Nemanja Radonjić, za pogođenom stativom žaliće Mirko Ivanić, a vjerovatno će i Marku Arnautoviću biti krivo što nije zatresao mrežu. Kada se sve stavi na papir, ovo su ocjene fudbalera Crvene zvezde na meču protiv najvećeg rivala:

Mateuš - 7,5

Kod gola Partizana nije mogao ništa, sve ostalo je riješio baš kako je trebalo. Opet je bio komandant odbrane, opet je mnogo pričao i pokazivao rukama, opet je insistirao da se napadi brzo započinju. Za sada se čini da je Zvezda baš "ubola" kada je angažovala iskusnog brazilskog čuvara mreže. Imao sjajno čitanje akcije u finišu meča, kada je prvi stigao do lopte u kaznenom prostoru ispred Andreja Kostića, koji nije najsrećnije primio loptu "iz prve" na dodavanje Bibrasa Natha.

Seol Jung Vu - 6

Još jedan meč u kojem je bio... Pa, da ga častimo i kažemo - tanak! Tokom prošle sezone vidjeli smo da ima ogromnih problema sa dijagonalama koje mu padaju iza leđa, a ove večeri u Humskoj nije mogao da se izbori sa Trifunovićem, ni kada su druge situacije u pitanju. Crveno-bijeli su imali sreće što nije češće bio meta napada Partizana. U nastavku meča kao lijevi bek čuvao Dembu Seka.

Miloš Veljković - 7

Sigurniji i pouzdaniji dio štoperskog tandema. Odigrao je na nivou koji je potreban za reprezentaciju Srbije, kao da je svaki metar terena pod njegovom kontrolom kada Partizan krene u napad. Bila je ovo možda i njegova najzrelija partija u Zvezdi, od čega bi ogromnu korist mogao da ima i njegov partner u posljednjoj liniji.

Stefan Leković - 6

Našao se u timu jer je Zvezdi bio potreban još jedan bonus, a dobar dio meča djelovalo je da to nije razlog. Igrao je zrelo, dobro se postavljao i donosio racionalne odluke, dok je Zvezda osjećala komfor na terenu u Humskoj. Nakon primljenog gola bio je prvi koji je počeo da paniči. Nekoliko puta nije dobro ispratio akciju rivala, a zna se da bi noge i postavljanje mogli da mu budu najveći problem kroz karijeru. Povremeno djeluje "lijeno", kao da mu nedostaje još jedan korak da situaciju drži pod kontrolom. Doduše, ovo mu je bio najveći meč u karijeri, svakako je izborio kredit za još prilika.

Nair Tiknizjan (do 46. minuta) - 6

Partizan ga je osjetio kao slabu kariku Zvezdine odbrane, a to se vidjelo po načinu na koji tim Srđana Blagojevića želi da postigne gol. Kada je god bilo moguće "čistila" se desna strana da bi Demba Sek imao mnogo prostora. Tiknizjan nije igrač koji može dobro da se snađe u takvim okolnostima, pa smo od Seka vidjeli nekoliko dobrih poteza - bez prave završnice - a od Jermena žuti karton kako bi spriječio opasnu kontru u nadoknadi vremena prvog dijela meča. Bilo je to dovoljno da ga Milojević zamijeni.

Tomaš Hendel (do 81. minuta) - 7,5

Pamtiće Hendel ovaj meč jer je prvi beogradski derbi koji je igrao, a tek drugi prvenstveni meč u Zvezdi. Odmah je mogao da vidi najbolje što srpski fudbal može da ponudi - pune tribine, dosta trčanja i borbu na sredini terena koja kao da je pravljena za njega. Uživao je u svakom duelu koji je imao, dovoljno kvalitetan da ih dobija i dovoljno iskusan da pravi one sitne faulove koji nerviraju kada ne može da ih dobije. Bio je glavni razlog za to što Zvezdin blok nije posustao kad je Partizan pritiskao.

Timi Maks Elšnik - 7

Postigao je gol i tako obilježio derbi, pored toga što je "krvario" u borbama koje ne voli da vodi. Mnogo taktike, mnogo defanzive, mnogo defanzivnih zadataka i igre u niskom bloku nisu omiljeni stil fudbala za slovenačkog reprezentativca koji voli da pogleda ka protivničkom golu i da on bude taj koji tjera protivnika da se prilagođava.

Vasilije Kostov - 6,5

Već na početku meča bilo je jasno da neće igrati na svojoj prirodnoj poziciji i da je "žrtva" taktike. Njegove noge potrošene su da se nadomjesti trčanje Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića, koji u ovoj fazi karijere samo do određene granice mogu da pritiskaju rivala. Kostov je tu bio veoma važan šraf, stručni štab je morao da ga spremi za mnogo taktičkih detalja i radio je korektno ono što se od njega traži. Pomagao je odbrani, skupljao u sredini terena i širio na desni bok kada mu se učini da ima prostora.

Aleksandar Katai (do 59. minuta) - 6,5

Ne prija mu tempo ovakvih utakmica. Imao je snage da igra do poluvremena, poslije toga imao samo želje da bude koristan u ofanzivi, ne i previše načina da to zaista bude. Često je to bio ogroman problem za Zvezdu - ostajao je visoko, u tandemu sa Arnautovićem, a niti je ostatak tima mogao da im prebaci loptu, niti su oni mogli da napadnu gol koji im je udaljen oko 40 metara. Vladan Milojević tačno je vidio trenutak za izmjenu i poslao na teren Nemanju Radonjića.

Mirko Ivanić - 7

Pričaće navijači Crvene zvezde da su živjeli u eri Mirka Ivanića, bez obzira na to što su zvučnija imena Aleksandar Dragović i Marko Arnautović, bez obzira na to što je za evropske uspjehe zaslužniji Milan Borjan, a što će Aleksandar Katai završiti karijeru kao drugi najbolji golgeter u klupskoj istoriji. Ovo je era Mirka Ivanića i ovo je tim u kojem je Mirko Ivanić ključni igrač - i kada mu se igra i kada mu se ne igra fudbal. Uradio je "ono njegovo" kod gola, izvukao se na drugu stativu i omogućio da Zvezda povede. Sjećate se, sličan gol Zvezda je dala Štutgartu prošle sezone? Da je umjesto stative pogodio mrežu u nadoknadi vremena, bio bi igrač utakmice.

Marko Arnautović (do 72. minuta) - 6,5

Već u 14. minutu dobio jak udarac, za koji je djelovalo da bi mogao da mu napravi probleme. Nakon ukazane pomoći vratio se na teren i teško hodao, ali nije to uticalo na slabiju partiju. Nije mu odgovarao Zvezdin stil igre na ovom meču, bio je predaleko od saigrača i morao je dosta da trči, a zna se da Marko više voli fudbal kada je lopta u njegovim nogama. Dva puta ulazio u šanse, oba puta bio veoma neprecizan.

Nikola Stanković (od 46. minuta) - 6

Nije imao doprinos u napadu Zvezde, ali to je bilo i očekivano - ušao je da bi Milojević odbranio već stečenu prednost na gostovanju u Humskoj. Ipak, nije bilo lako ni sa Stankovićem na terenu. U jednom trenutku se njemu na megdan preselio Milan Vukotić, a to je stvorilo mnogo problema Zvezdinom beku. Nije imao pravi način da odgovori, pa je opasnost otklanjao uz pomoć saigrača.

Nemanja Radonjić (od 59. minuta) - 7,5

Vladan Milojević je čekao trenutak u kojem će se Partizan otvoriti toliko da ostavi ogroman prostor. To nije mogao da iskoristi Aleksandar Katai, pa je Nemanja Radonjić dobio priliku da se istrči. Već prva akcija u kojoj se našao bila je kobna po Partizan - 2:0 na semaforu i njegov trk ka sjeveru sa rukom koja pokazuje ka grbu Zvezde. Ponovo je uradio ono što se od njega očekuje.

Bruno Duarte (od 72. minuta) - 6,5

Nije preuzeo ulogu startera od Šerifa Endiajea, ali jeste njegovu ulogu da se bori sa rivalima kada Zvezda ispuca loptu na sredinu terena ili protivničku polovinu. I vidjelo se da on nije Šerif. Mnogo je bolji kada mu je lopta u nogama, makar morao da je ponese i 30-40 metara do protivničkog gola. Ovdje je imao nekoliko takvih situacija i mnogo više pogleda ka gore, da vidi gdje će pasti lopta koju su lansirali njegovi saigrači.

Rodrigao (od 81. minut) -6,5

Bio je neočekivana izmjena Vladana Milojevića, koji kao da je komandovao totalnu defanzivu kada je Brazilca poslao na teren. To se isplatilo ovom prilikom. Iskustvo snažnog štopera veoma je značilo posljednjoj liniji, nekoliko puta je glavom otklonio opasnost, a poslije svakog kontakta ostajao je na travi da troši vrijeme. Nonšalantan je, kao i uvijek kada nosi dres Zvezde. Koliko je to dobro, vidjećemo.

