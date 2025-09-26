logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izgovorite to naglas i sve je suvišno": Srđan Blagojević i Partizan ljuti pred meč sa OFK-om 1

"Izgovorite to naglas i sve je suvišno": Srđan Blagojević i Partizan ljuti pred meč sa OFK-om

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Srđan Blagojević i Partizan ne mire se s činjenicom da će protiv OFK Beograda igrati u Zaječaru.

Partizan sa OFK Beogradom igra u Zaječaru Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

FK Partizan oglasio se saopštenjem pred meč sa OFK Beogradom, u okviru 10. kola Superlige, nezadovoljan odlukom da se utakmica igra na stadionu u Zaječaru. Nije to mnogo pomoglo, meč će se uprkos tome igrati na "Kraljevici", a ni treneru Srđanu Blagojeviću nije ostalo šta drugo nego da iskaže nezadovoljstvo.

"To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se to desilo na dan vječitog derbija. Isto tako, mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislim, OFK Beograd je domaćin u Zaječaru i samo kad izgovorite tu rečenicu svaki drugi komentar je suvišan", rekao je Srđan Blagojević uoči utakmice koja se igra u subotu od 18.30, a u kojoj će Partizan tražiti tri boda poslije poraza od Zvezde.

"Razočarani smo ishodom derbija, ipak smo gajili nadu i vjerovali da možemo da se rezultatski suprotstavimo Zvezdi, koja je jačinu pokazala igrajući protiv Seltika. Ohrabrujuće je što smo shvatili da se razlika u kvalitetu igre i kontroli, pa i nametanju sopstvenog stila smanjila u odnosu na prethodne derbije. Isto tako, svjesni smo da je pred nama veliki posao. Da neko ne bi zaboravio, a da ni mi sami ne zaboravimo, u procesu smo koji zahtijeva vrijeme i da će biti uspona i padova. Tačno je da ćemo u narednom periodu igrati protiv ekipa iz gornjeg doma tabele, međutim ne bih nijedan period šampionata krstio kao prekretnicu, jer je svaki duel na svakoj utakmici je važan. Dužni smo da odradimo sve kako bismo taj duel dobili, tako i gledamo na mečeve, da u svakom narednom izazovu budemo bolji", dodao je Blagojević.

Kako je istakao, samo Vukašin Đurđević nije na raspolaganju, a dodao je i da se nada da će - za razliku od prošle sezone - utakmice biti bez ikakve tenzije, ali da očekuje "sportski naboj" jer i OFK Beograd ima odličan tim.

"Očekujem puno naboja, biće zanimljivo, jer OFK Beograd ima osam stranaca više od Partizana. Ne sumnjam da nas očekuje tenzija, ali se nadam samo u sportskom smislu", rekao je Blagojević i dodao: "Tim OFK Beograda je baš dobro selektiran, sa velikim individualnim kvalitetom i dosta igrača koji su igrali u Zvezdi i koje su crveno-bijeli tamo poslali sa željom da računaju na njih u narednom periodu. Njima ne manjka motiva, a nama posebno znači podrška naših navijača i poztiivan komentar uprkos porazu u derbiju. To znači našim mladim momcima. Grobari su privrženi i žele da pomognu ekipi."

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan OFK Beograd Superliga Srbije Srđan Blagojević

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gz

Млатиш ко пратљачом на потоку. Шта је то она показала против Селтика, можда неку игру или величине али за тебе. За нас, шта ако играмо с екипама из врха, зар ми нисмо други на табели с највише бодова. Ово зло српског фудбала и не рачунам оно мора бити бр. 1

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC