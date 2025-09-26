"Izgovorite to naglas i sve je suvišno": Srđan Blagojević i Partizan ljuti pred meč sa OFK-om

Srđan Blagojević i Partizan ne mire se s činjenicom da će protiv OFK Beograda igrati u Zaječaru.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

FK Partizan oglasio se saopštenjem pred meč sa OFK Beogradom, u okviru 10. kola Superlige, nezadovoljan odlukom da se utakmica igra na stadionu u Zaječaru. Nije to mnogo pomoglo, meč će se uprkos tome igrati na "Kraljevici", a ni treneru Srđanu Blagojeviću nije ostalo šta drugo nego da iskaže nezadovoljstvo.

"To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se to desilo na dan vječitog derbija. Isto tako, mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislim, OFK Beograd je domaćin u Zaječaru i samo kad izgovorite tu rečenicu svaki drugi komentar je suvišan", rekao je Srđan Blagojević uoči utakmice koja se igra u subotu od 18.30, a u kojoj će Partizan tražiti tri boda poslije poraza od Zvezde.

"Razočarani smo ishodom derbija, ipak smo gajili nadu i vjerovali da možemo da se rezultatski suprotstavimo Zvezdi, koja je jačinu pokazala igrajući protiv Seltika. Ohrabrujuće je što smo shvatili da se razlika u kvalitetu igre i kontroli, pa i nametanju sopstvenog stila smanjila u odnosu na prethodne derbije. Isto tako, svjesni smo da je pred nama veliki posao. Da neko ne bi zaboravio, a da ni mi sami ne zaboravimo, u procesu smo koji zahtijeva vrijeme i da će biti uspona i padova. Tačno je da ćemo u narednom periodu igrati protiv ekipa iz gornjeg doma tabele, međutim ne bih nijedan period šampionata krstio kao prekretnicu, jer je svaki duel na svakoj utakmici je važan. Dužni smo da odradimo sve kako bismo taj duel dobili, tako i gledamo na mečeve, da u svakom narednom izazovu budemo bolji", dodao je Blagojević.

Kako je istakao, samo Vukašin Đurđević nije na raspolaganju, a dodao je i da se nada da će - za razliku od prošle sezone - utakmice biti bez ikakve tenzije, ali da očekuje "sportski naboj" jer i OFK Beograd ima odličan tim.

"Očekujem puno naboja, biće zanimljivo, jer OFK Beograd ima osam stranaca više od Partizana. Ne sumnjam da nas očekuje tenzija, ali se nadam samo u sportskom smislu", rekao je Blagojević i dodao: "Tim OFK Beograda je baš dobro selektiran, sa velikim individualnim kvalitetom i dosta igrača koji su igrali u Zvezdi i koje su crveno-bijeli tamo poslali sa željom da računaju na njih u narednom periodu. Njima ne manjka motiva, a nama posebno znači podrška naših navijača i poztiivan komentar uprkos porazu u derbiju. To znači našim mladim momcima. Grobari su privrženi i žele da pomognu ekipi."