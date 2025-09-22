"Odluka nam je saopštena na dan vječitog derbija": Partizan se hitno oglasio saopštenjem

FK Partizan je izdao saopštenje u kome je izrazio negodovanje zbog pomeranja mjesta odigravanja meča sa OFK Beogradom u narednom kolu Superlige.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon odluke da se njihov meč narednog kola Superlige ne odigra u Staroj Pazovi u "Kući fudbala", već u Zaječaru. OFK Beograd koji je domaćin na ovom meču je prošle sezone bio domaćin u Zaječaru, a sada igra svoje mečeve u Pazovi.

Crno-bijeli su u saopštenju istakli da im je odluka o promjeni mjesta odigravanja utakmice saopštena na dan odigravanja "vječitog derbija" sa Crvenom zvezdom i bez prethodnog konsultovanja sa klubom iz Humske.

"Fudbalski klub Partizan izražava nezadovoljstvo povodom odluke Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica između OFK Beograda i našeg kluba odigra u Zaječaru, umjesto u Staroj Pazovi, gdje je naš rival prijavljen kao domaćin.

Smatramo da je odluka donesena na neprofesionalan način, bez prethodne konsultacije sa FK Partizan, što je neprihvatljivo u okvirima takmičarskog sistema koji bi trebalo da počiva na principima korektnosti i transparentnosti. Posebno ističemo da je klub o ovoj odluci obaviješten u subotu, na sam dan odigravanja "vječitog derbija", što dodatno potvrđuje nekorektnost i nepoštovanje prema našem klubu.

FK Partizan očekuje da se odluke od značaja donose uz puno uvažavanje svih klubova i uz obavezno uključivanje u proces konsultacija, kako bi se očuvala regularnost takmičenja i integritet srpskog fudbala", navodi se u saopštenju FK Partizan.