Čitaoci reporteri

Nije slavio gol za Zvezdu u derbiju, dan kasnije se oglasio: Timi Maks-Elšnik ostavio poruku na Instagramu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slovenački vezista bio je jedan od heroja Zvezdine pobjede, a dan poslije meča izrazio je ljubav klubu na društvenim mrežama

Timi Maks-Elšnik oglasio se na instagramu o vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Slovenački vezista Timi-Maks Elšnik (27) bio je strijelac za Zvezdu u vječitom derbiju i jedan od njenih najbitnijih igrača, a svoj prvi pogodak protiv Partizana nije slavio. Dan poslije, oglasio se na Instagramu i pokazao svoju ljubav prema klubu.

Na Instagramu je objavio dvije fotografije - svoju u akciji na terenu i pod severnom tribinom pod kojom je slavio trijumf zajedno sa Delijama. Tim fotografijama dodao je i dva srca u crvenoj i bijeloj boji.

Izvor: Instagram/timielsnik

Bez obzira na Zvezdinu dominaciju u vječitim derbijima posljednjih godina, taj meč će uvijek nositi svoju draž, a isto tako je činjenica da su ga crveno-bijeli ovog vikenda dočekali sa pomiješanim emocijama.

U danima pred derbi iznenada je preminuo bivši kapiten crveno-bijelih Dejan Milovanović u 42. godini, a nekoliko sati prije utakmice na stadionu je pozlilo Bošku Đurovskom, klupskoj legendi, i to dok je govorio na komemoraciji u Milovanovićevu čast.

Zbog toga su odmah poslije utakmice, na čelu sa kapitenom Mirkom Ivanićem, fudbaleri Zvezde skandirali sa Delijama: "Milovanović Dejan" .

Elšnik umalo otišao iz Zvezde ovog ljeta

Slovenački vezista bio je pred potpisom za turski klub Trabzon, ali je taj posao u posljednjem trenutku propao. Iskusni vezista tako je ostao na "Marakani" i zauzeće svoje mjesto u startnoj postavi i u Ligi Evrope od srijede i prve utakmice protiv Seltika u Beogradu.

