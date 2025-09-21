Partizanove lekcije iz poraza od Zvezde: Za derbi potreban najjači tim, on je nebo i zemlja sa srpskim fudbalom

Srđan Blagojević gurnuo je u prvi plan potpuno mlad tim, još mlađi nego što je morao i nije dobio rezultat. Na drugoj strani, napadači su razmazili navijače - da li je bilo realno očekivati da rešetaju i protiv Zvezde?

Partizanovo ljeto novog početka završeno je subotnjim porazom u 177. vječitom derbiju. Četvrti put su crno-bijeli igrali pred punim stadionom u Humskoj (izuzev sektora na kojem nije moglo biti gledalaca), što je još jednom pokazalo koliko je mladi tim "kupilo" navijače srčanošću, borbenošću i energijom kakva godinama nije emitovana iz crno-bijele svlačionice. Zbog toga su im oprostili evropski neuspjeh, što prethodnim generacijama nije praštano i zbog toga ni još jedno Zvezdino osvajanje Humske neće ići na dušu timu koji očigledno "živi Partizan".

Ipak, ovog puta, u sudaru sa realnošću da je Zvezda i dalje ta koja se pita u Superligi, crno-bijeli su mogli da vide koliko im je potrebno još da joj zaista budu konkurentni. I da je za nju ipak potreban najjači takmičarski tim u tom trenutku. Pokazalo se da crno-bijeli to nisu imali na terenu kada je sudija Nenad Minaković odsvirao početak meča.

Blagojević nije izveo najjači vezni red

Opredjeljenje da mladost nosi ovaj Partizan moglo se vidjeti i po odluci trenera Srđana Blagojevića da u centralnom dijelu veznog reda zaigraju dvojica 19-godišnjaka, kapiten Vanja Dragojević i kraj njega Ognjen Ugrešić. Ona se može razumjeti u situaciji u kojoj Partizan nije na evropskom tržištu i u kojoj neće imati takve prilike da na velikoj sceni pokaže svoje bisere. Sa druge strane, nije potrebno previše fudbalskog znanja za zaključak da je ipak iskusni Janis Karabeljov (29) vezista koji je u punoj snazi i fudbalskoj zrelosti, neophodnoj za ravnopravniju borbu protiv "veze" crveno-bijelih.

Ono što je Blagojević dobio od još mlađeg Nikole Simića (18) u odbrani od Marka Arnautovića, u sredini terena nije dobio od tandema tinejdžera.

Da li su napadu stavljena prevelika očekivanja?

Sa druge strane, napad je imao na sebi očekivanja navijača da će biti vatromet na obje strane. Zvezdin je izostao jer su se Mirko Ivanić i Bruno Duarte zaigrali u petercu, jer je Karabeljov skočio "kao mačka" i jer je kapiten Ivanić pogodio stativu kada je mogao da riješi sve. Na drugoj strani nije bilo toliko Partizanovih velikih prilika, niti su se ređale pri potpunoj ofanzivi crno-bijelih u posljednjih pola sata.

Prvo mjesto na tabeli i gol-razlika 24-8 stvorili su očekivanja da će i Zvezdin golman Mateus vaditi lopte iz mreže u svakom slučaju, bez obzira na ishod. Međutim, Brazilac od 190 centimetara iz Belo Horizontea bio je tu da zaustavi udarac na trenutak iznenađenog Marija Jurčevića pri 0:0, da spriječi Demba Seka da pogodi sa ivice kaznenog prostora u 69. minutu, a pri golu Jovana Miloševića nije mogao ništa da uradi.

Kao komandant Zvezdine odbrane, pokazao je crno-bijelima koliko su nebo i zemlja utakmice protiv nje i protiv timova protiv kojih su bili najefikasniji i dali 17 golova u tri utakmice - Napretku sedam, Spartaku pet (oba tima su u subotu promijenila trenere) i IMT-u takođe pet. To su ujedno i tri posljednjeplasirana tima Superlige, što pokazuje da su crno-bijeli do kraja iskoristili dobar raspored za veliki zalet na startu. Kao i da će ih nakon derbija očekivati teži izazovi

Šta sada čeka Partizan?

Sljedećeg vikenda, crno-bijeli će u Zaječar na gostovanje OFK Beogradu, potom će dočekati u Humskoj Vojvodinu, a nakon oktobarske dvonedjeljne pauze raspored neće postati lakši, jer će gostovati TSC-u, ugostiti Lalatovićevu Mladost iz Lučana, zatim će na teren Čukaričkog, pa protiv Novog Pazara u Humskoj.

Kao što su i navijači poslije derbija ostali sa nogama na zemlji i podržali ekipu i kada je boljelo, isto tako će biti važno da i Blagojevićevi tinejdžeri nastave tamo gdje su stali prije derbija. Iako je to Partizan i iako je to istorija koja traži borbu za titulu, teret tolikog očekivanja i tuga zbog pada na drugo mjesto u ovom trenutku stvorili bi nerealnu sliku i opteretili mladi tim. Iako je, naravno, skor na semaforu u Humskoj ponovo zabolio sve koji vole crno-bijelo.







