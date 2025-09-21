logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radonjić uz Cecinu pjesmu poveo slavlje u svlačionici Zvezde poslije pobjede u derbiju

Radonjić uz Cecinu pjesmu poveo slavlje u svlačionici Zvezde poslije pobjede u derbiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nemanja Radonjić je bio ključni igrač u pobedi Crvene zvezde na večitom derbiju, a takođe je bio glavni i kod slavlja svog tima posle utakmice.

radonjic i zvezda slavili pobjedu u derbiju uz cecu Izvor: Printscreen/X/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je savladala Partizan 2:1 (1:0) na prvom fudbalskom "vječitom derbiju" ove sezone, a nakon teške pobjede znali su da proslave trijumf fudbaleri Vladana Milojevića, Sada je na društvenim mrežama izašao klip na kome se vidi djelić atmosfere iz svlačionice. 

Proslavili su pobjedu crveno-bijeli uz hit Svetlane Cece Ražnatović "Gore od ljubavi", a zadužen za muziku je po svemu sudeći bio strijelac drugog gola na meču Nemanja Radonjić.

Brzonogi krilni fudbaler je ušao u igru u drugom poluvremenu umjesto Aleksandra Kataija i uspio je da postigne gol za samo 38 sekundi na terenu. A onda je u svlačionici uzeo zvučnik i tada je počelo slavlje. Pogledajte: 

Sve je započeo Nemanja Radonjić, a prvi su mu se pridružili Mirko Ivanić, Aleksandar Katai i Miloš Veljković. Nakon toga je cijeli tim došao na slikanje kako bi se obilježila velika pobjeda i prvo mjesto na tabeli Superlige Srbije. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:18
Nemanja Radonjić gol Partizanu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC