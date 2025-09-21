Radonjić uz Cecinu pjesmu poveo slavlje u svlačionici Zvezde poslije pobjede u derbiju

Nemanja Radonjić je bio ključni igrač u pobedi Crvene zvezde na večitom derbiju, a takođe je bio glavni i kod slavlja svog tima posle utakmice.

Crvena zvezda je savladala Partizan 2:1 (1:0) na prvom fudbalskom "vječitom derbiju" ove sezone, a nakon teške pobjede znali su da proslave trijumf fudbaleri Vladana Milojevića, Sada je na društvenim mrežama izašao klip na kome se vidi djelić atmosfere iz svlačionice.

Proslavili su pobjedu crveno-bijeli uz hit Svetlane Cece Ražnatović "Gore od ljubavi", a zadužen za muziku je po svemu sudeći bio strijelac drugog gola na meču Nemanja Radonjić.

Brzonogi krilni fudbaler je ušao u igru u drugom poluvremenu umjesto Aleksandra Kataija i uspio je da postigne gol za samo 38 sekundi na terenu. A onda je u svlačionici uzeo zvučnik i tada je počelo slavlje. Pogledajte:

Sve je započeo Nemanja Radonjić, a prvi su mu se pridružili Mirko Ivanić, Aleksandar Katai i Miloš Veljković. Nakon toga je cijeli tim došao na slikanje kako bi se obilježila velika pobjeda i prvo mjesto na tabeli Superlige Srbije.

