Milojević do detalja ogolio taktiku za pobjedu Zvezde u derbiju: "Pamtite kad sam ovdje pokušao sa novajlijama?"

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije trijumfa u 177. derbiju u Humskoj i detaljno analizirao pristup meču, kao i svoje odluke u toku susreta.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poslije pobjede 2:1 u 177. "vječitom derbiju" rekao je da je njegov tim i dalje u fazi prilagođavanja novih igrača, ali da je i u njoj opravdao njegova očekivanja.

Analizirao je Zvezdin trener detaljno viđeno u derbiju, kao i svoj taktički pristup meču - prije i u toku meča.

"Bila je teška utakmica, bio je lijep derbi, zadovoljio je divan ambijent koji je danas bio. Mogli smo da riješimo utakmicu, međutim ipak je to derbi protiv kvalitetnog protivnika. Ušlo je u konfuziju poslije rezultata 2:1 i pokušali smo da promjenom sistema i uvođenjem Rodrigaa pokušamo da se zamijenimo. Kolega Blagojević ubacio je sve adute koje je imao, Kostića, Jovanovića, tu je bio i Milošević... Tim bočnim loptama i ubacivanjem kontranogom, pogotovo Vukotića sa lijeve strane, Natha, Zahida, koji u svakom trenutku mogu da vam naprave problem. Mogli smo i poslije toga da iz par kontranapada riješimo utakmicu, ali nismo, derbi je. Sve u svemu, zadovoljni smo i pobijedili smo vječitog rivala na njegovom terenu, što nimalo nije lako. Čestitao bih svojim igračima na izuzetnoj borbi. I prije utakmice bilo je bitno da bi trebalo da kontrolišemo, da ne bi trebalo da uđemo u neku igru tranzicije, jer imaju opasne i brze igrače".

Zvezda ima skor 7/7 u Superligi.

"Uvijek su slatke pobjede protiv vječitog rivala. To je ništa više od tri boda. Svakako je nama Partizan uvijek najveći rival za titulu i uvijek je lijepo kada pobijedite, ali sem ova tri boda i prestiža, ništa više nismo dobili".

"Vratiću vas na svoj prvi mandat"

Bio je upitan i za tandem vezista Elšnik - Hendel, kao i za debi Vasilja Kostova u derbiju.

"Znate koliko igrača nas je napustilo, u toku reprezentativne pauze trenirali smo sa sedam-osam igrača. Tu su igrači koje pokušavamo još da implementiramo, pokušavamo da igramo drugačije, promijenili smo neke stvari. Tomas je kvalitetan igrač, njegovi dometi su veliki, ali on je prvi put dijete odigrao jednu ovako bitnu utakmicu".

Podsjetio je Milojević na veliku lekciju iz svog prvog mandata, prisjetivši se 158. vječitog derbija i remija 1:1 uz veći broj šansi Partizana. Crveno-bijeli su tog ljeta ušli u Ligu šampiona, pa imali velike probleme u Humskoj.

"Vratiću vas na svoj prvi mandat, kada sam pokušao da ovde igram sa igračima koji su tek došli pred Ligu šampiona i imali su veliki problem jer nisu uspjeli da se adaptiraju na igru, ambijent, intenzitet. Trebalo bi da odam priznanje svom stručnom štabu na dobro pripremljenoj utakmici, jer mislim da je plan funkcionisao najbolje moguće. Znate da imamo problem poslije odlaska Milosavljevića, Leković je odigrao jako dobru utakmicu poslije dužeg perioda. Imali smo u glavi da nam je potreban Elšnik po svaku cijenu, tako je Kostov počeo po desnoj strani, sa planom da ulazi unutra. Mislim da je to dosta dobro funkciosinalo. Željeli smo da dominiramo, postigli smo gol i sigurno da smo izlaskom Marka i Kataija malo promijenili formaciju i to se odrazilo. Derbi je, intenzitet je utakmicu i veliki je značaj. Pamtiće se skor na kraju utakmice".

Nemanja Radonjić je ponovo bio "džoker", da li se golom kandidovao za mjesto u "11"?

"Danas smo izašli bez krila. Van protokola su nam ostali Olajinka i Lučić i imali smo ostalu četvoricu koji su ostali na klupi. Neki put je (Radonjić) žrtva taktike i ideje. Nemam šta da dodam, mislim da je sve rečeno. Pravi, kvalitetan igrač, na njemu je samo da bude maksimalno fizički pripremljen, za ostalo nema problema"

"Privilegija je imati Saleta i Marka"

Da li je Katai tražio izmjenu?

"Stvarno je privilegija kada imate u špicu igrače kao što su Sale Katai i Marko Arnautović. I po njihovim rezultatima i po pretrčanoj distanci vidi se da su imali dosta šprinteva, dolazi do zamora, Partizan nam je tu polako preuzimao inicijativu i to nikako nisam želio. Probali smo da sa izmjenama i sa Tomasom, sa ubacivanjem iza Marka, ne trpimo veliki pritisak u sredini terena".

Koliko ova pobjeda znači pred Seltik?

"Odvojio sam ta prvenstva. Ligu Evrope krećemo sa Seltikom i nadam se da ćemo odigrati dobar meč pred svojim navijačima u srijedu, ali opet - morate biti fokusirani i na domaće prvenstvo. Lijepo je pobediti Partizan na 'JNA' i lijepa je uvertira da dođu naši navijači i ne sumnjam da će napuniti stadion i da će bodriti momke. Dolazi nam tim koji je kao i mi prošle godine igrao u grupnoj fazi Lige šampiona"

