Ovako je Marko Arnautović slavio pobjedu Crvene zvezde u "vječitom derbiju" (VIDEO)

Iskusni Marko Arnautović veoma emotivno doživio pobjedu Zvezde nad Partizanom u Humskoj.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan (2:1) u devetom kolu Superlige Srbije i preuzeli prvo mjesto na tabeli srpskog šampionata, a okršaj u Humskoj bio je veoma zanmljiv. Ovaj derbi bio je prvi u karijeri za Marka Arnautovića, fudbalera koji je tokom ljeta obukao crveno-bijeli dres. Nije uspio da postigne gol, ali je proslavio veliku pobjedu.

Koliko mu je značila, vidi se po snimku koji je nastao na kraju utakmice. Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem se vidi kako Marko Arnautović slavi pobjedu nad najvećim rivalom. "Pobijedili smo", uzviknuo je iskusni fudbaler koji je tokom karijere odigrao veliki broj mečeva na najvišem nivou - između ostalog i u Bundesligi, Premijer ligi i Seriji A. Pogledajte scenu iz Humske:

Arnautović je tokom meča protiv Partizana dva puta ušao u dobre prilike, ali je oba puta bio veoma neprecizan kada je šutirao ka golu koji čuva Marko Milošević. Kasnije je reprezentativac Austrije ustupio mjesto Brunu Duarteu, a sa klupe za rezervne igrače odgledao je završnicu u kojoj je Zvezdina odbrana izdržala napade i sačuvala prednost.

Golove za crveno-bijele postigli su Timi Maks Elšnik i Nemanja Radonjić, dok je pogodak za Partizan djelo Jovana Miloševića. Naredni meč Zvezda igra u srijedu protiv Seltika, a od Arnautovića se očekuje da bude važan adut ekipe na mečevima Lige Evrope.

