Partizanov najplaćeniji fudbaler nestao iz kluba: "Ne znam gdje je, ima nenormalnu platu i biće sankcionisan"

U Partizanu ne znaju gde je Aldo Kalulu. Očekuje ga kazna kada se pojavi u klubu, najavio je Predrag Mijatović.

Krilni napadač Partizana Aldo Kalulu (29) nestao je iz kluba i niko ne zna gdje se nalazi. Crno-bijeli vjeruju da traži novi klub, bez obzira na to što ima ugovor do narednog ljeta.

"Ne znam gde je Kalulu. Trebalo je da bude na treningu, kao profesionalac koji se nalazi na platnom spisku Partizana, međutim, prije desetak dana je bez dozvole kluba i bez dozvole trenera, otišao. Ne znam da li da bi pregovarao sa nekim, ali se u našem sportskom centru poslije toga nije pojavljivao", rekao je za "Mozzart sport" potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović.

"Pretpostavljam da želi sam sebi da pronađe rješenje, ali je suština da se danima nije pojavljivao. Njegov menadžer je od mene tražio dozvolu da pregovara sa nekim klubovima. Naravno, tu dozvolu mu nikad nisam dao, zato što smatram da igrač koji je pod ugovorom sa Partizanom ne može ode tek tako i fizički pregovara, sve dok zainteresovana strana nama ne pošalje zvanični dopis da ga traži", dodao je čelnik crno-bijelih.

"Ne trenira, a ima najveću platu u timu"

U toku ovog dijela sezone pao jeu drugi plan i odigrao je samo stotinjak minuta - posljednji put početkom avgusta protiv Radničkog 1923. U međuvremenu je prestao da dolazi u Sportski centar Teleoptik.

Mijatović je naglasio da Kalulu ima veliku platu, najveću u timu i najavio da će biti kažnjen kad se pojavi.

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Inako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", dodao je Mijatović.

Aldo Kalulu stigao je u Partizan u julu 2023. godine, odigrao je za crno-bijele 88 utakmica, dao devet golova i po svemu sudeći samoinicijativno donio odluku da je završio sa klubom.

