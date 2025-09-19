"Značilo bi da im damo 3 gola za 15 minuta": Blagojevića pitali za Zubairua i potencijalne nerede na tribinama

Srđan Blagojević je pred derbi sa Crvenom zvezdom pričao o povrijeđenom igraču, o sudijama, navijačima, šansama protiv velikog rivala...

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan želi pobjedu u derbiju, ulogu favorita prepustio je Crvenoj zvezdi, ali se nada uspjehu. Potvrdio je to i Srđan Blagojević pred meč sa Crvenom zvezdom koji se igra u subotu u Humskoj (19 časova). Na opširnoj konferenciji za medije bilo je pitanja i o igraču koji je bio najbolji fudbaler crno-bijelih - Ibrahimu Zubairuu. On je doživio dvostruki prelom potkoljenice i van terena je od aprila.

"Trenira sa nama bez restrikcija već tri nedjelje. Aktivno učestvuje u treninzima, vježbama, nema restrikcije. Povreda je bila takva da je morao da bude van terena dosta dugo. Nije dovoljno da se samo oporavi i da ne postoji rizik od povrede, nego da se vrati i u fizičkom smislu, da se oslobodi straha, da radi i sa loptom. Tražićemo prostor za njega da ga vratimo i fizički i samopouzdanje da mu vratimo i sve što je imao prije povrede. On je jedan od nosilaca igre prije povrede i bio bi od pomoći u narednom periodu", rekao je Blagojević i tako stavio tačku na mogućnost da zaigra protiv Zvezde.

Navijači vole da gledaju ofanzivni fudbal i golove, ali je Zvezda poznata kao tim koji je odličan u napadu. Šta o tome kaže šef struke Partizana?

"Balans je najvažniji. Uvijek se postavljaju ta pitanja, ako smo previše ofanzivni i okrenuti napadu postoji mogućnost da nas rival kazni u tranziciji. Ako smo previše uvučeni i spušteni u neke niže zone pojavljuje se mogućnost da nas rival kazni i iskoristi svoje kvalitete. Zato je balans najvažniji, da si maksimalno fokusiran na svaki aspekt. Kada imamo loptu da koristimo naše modele koje treniramo. Isto tako da budemo fokusirani na tranziciju i defanzivu. Na svaki detalj kada je u pitanju njihova kretnja, postavka i model. Bez kompletnog paketa, uključujem tu i prekide, siguran sam da na ovakvim mečevima ne možemo da dođemo do rezultata. Ovakav meč zahtijeva pun fokus na svakom segmentu igre."

"Najbolje bi bilo da im damo 3 za 15 minuta"

Vidi opis "Značilo bi da im damo 3 gola za 15 minuta": Blagojevića pitali za Zubairua i potencijalne nerede na tribinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nasmijao se Blagojević na pitanje novinara o tome da li bi Partizanu pomoglo da postigne gol protiv Zvezde brzo i tako "otvori" meč i dobije dodatno samopouzdanje.

"Značilo bi i tri ako možemo da damo u 15 minuta, to bi bilo najbolje. To su hipotetička pitanja, šta bi bilo kad bi bilo. Fudbal je takav da ni kontrola igre ne znači da ćete dobiti meč ili dati gol. Situacija se mijenja i jedan detalj sve može da promijeni. Naš zadatak je da budemo skoncentrisani i da što više pozitivnih stvari radimo i da broj grešaka kojih će biti, da to smanjimo na najmanji broj. Ako povećavamo dobre i smanjujemo problematične, time se šansa da ostvarimo dobar rezultat povećava. Fokus, psihološki aspekt, koncentracija na teren, stabilnost, to su stvari koje odlučuju u ovakvim mečevima."

"Imamo poruku za navijače i sudije"

Vidi opis "Značilo bi da im damo 3 gola za 15 minuta": Blagojevića pitali za Zubairua i potencijalne nerede na tribinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Imao je Srđan i jasnu poruku za publiku. Očekuje se pun stadion i ne želi da vidi nikakve incidente na tribinama.

"Generalno bih se složio sa našom potpredsjejdnicom Milkom Forcan koja je apelovala na mir i na derbi bez incidenata. Derbi u kome će navijači da uživaju i gdje će glavni akteri da budu igrači. Volio bih to, da fokus bude na terenu. Nikako na tribinama, posebno ne u negativnom smislu. Ne sumnjam da će biti više naših navijača, da će da pruže punu podršku bez obzira na rezultat i dešavanja na meču. Ne sumnjam u podršku naših navijača, pokazali su da vjeruju, da podržavaju i nama to mnogo znači.Želja mi je da igrači budu glavni protagonisti, da svako radi svoj posao, da igrači igraju, da treneri spremaju taktiku, da to sprovode na terenu. Sudiji i sudijskoj trojci želim da budu neprimjetni, jer je to najbolji znak da je posao odrađen kako treba. Isto želim i sudijama u VAR sobi, ako svi budu radili svoj posao u skladu sa kvalitetom, ne sumnjam da nas očekuje uzbudljiva utakmica u kojoj će svi da uživaju", zaključio je Blagojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!