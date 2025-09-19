"Derbi je diplomski ispit ovog tima Partizana": Srđa Knežević ne vidi zašto crno-bijeli ne bi napali Zvezdu u Humskoj

Nekadašnji defanzivac Partizana Srđa Knežević govorio je o prestojećem 177. vječitom derbiju Partizan - Crvena zvezda.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd/MN Press

Bivši štoper Partizana Srđa Knežević (40) smatra da je predstojeći 177. večiti derbi u subotu "diplomski ispit" za mladi tim crno-bijelih.

"Ovo je najveća utakmica u njihovim dosadašnjim karijerama, čast izuzecima, iskusnim igračima. Uveliko se spremaju i koliko god da pričaju da je svaka sljedeća utakmica najbitnija, derbi je njima u mislima najvažnija utakmica, ubjedljivo", kazao je on u intervjuu za klupski sajt.

Poslije neuspjeha crno-bijelih u evro-kvalifikacijama, bivši đak i prvotimac Partizana smatra da je ovaj meč jako bitan.

"Mislim da je ovaj derbi strahovito bitan, za Partizan prije svega. Jer Partizan nije prošao Evropu i mislim da je ova utakmica strahovito bitna i za klub i za navijače i za sve nas".

Srđa Knežević na osnovu svega do sada viđenog od Partizana očekuje i pobjedu i atraktivnu igru.

"Svi kažu da je jedna utakmica, ali posebna je, taj naboj kod njih postoji i mislim da jedva čekaju - igrači, uprava, svi, da vidimo da li je to - to. I kako god da se završi, meni je to - to i meni je ova priča dobra, rekao sam to mnogo puta, ali mislim da sa pobjedom u ovom derbiju to dobijamo dodatno. I sa pobjedom i sa lijepom igrom, ne bih prihvatio pobjedu po svaku cijenu, želim da Partizan bude efikasan kao i u dosadašnjim utakmicama. Ne vidim razlog da tako ne bude protiv Zvezde".

Njegov savjet igračima je da budu potpuno fokusirani. Sa iskustvom od sedam odigranih derbija (skor 3-1-3) njegove riječi imaju težinu.

"Potreban je fokus od prvog do posljednjeg minuta! Igramo protiv kvalitetnog protivnika, siguran sam da će stručni štab uraditi dobru analizu, jer se ne igra samo fudbal unaprijed, postoji i balans i bilo bi potrebno da povedemo računa i o svom golu, iako to nije popularno reći. Zvezda je opasna u napadu, prije svega po imenima, mada su i oni nešto efikasni u zadnje vrijeme, koliko vidim. Očekujem napadački Partizan, pa kako bude, mada očekujem i balans u igri".

Sve nagovještava da će biti dosta golova.

"Kao kada igraju Ajaks i PSV, da uporedim sa tim. E, sad, da li će tako biti ili će treneri izaći sa ozbiljnijim defanzivnim zadacima... Duga je utakmica, niko neće žuriti i u jednom trenutku će se sigurno otvoriti. I mi ćemo u jednom trenutku sigurno zaigrati napadački, trener zna zašto je tu, samo da se pogodi pravi momenat kada da krenemo svim silama u napad i da ne ostavimo samu odbranu u tranzicijama Crvene zvezde".

Bio je upitan Srđa Knežević i da savetuje mlade igrače crno-belih.

"Siguran sam da im i Marko Jovanović daje dobre savjete. On je mlad prolazio kroz to sve, kao i oni sada, sa 18-19 godina, koliko i naši igrači imaju. Oni su već formirani, prošli su prve filtere, milina je sad gledati i uživati. Ovo je sa jedne strane za njih jedna utakmica u nizu, specifičan je protivnik, vječiti rival, ušao je u Evropu, ali ništa više od toga. Niti su oni nešto spektakularni da razmišljamo o njima, više bi trebalo da mislimo o taktičkim detaljima, da ne bude disbalansa."

Bio je upitan i Srđa Knežević u Partizanovom intervju za to da "jedan igrač vječitog rivala ima veću platu nego cijela prva postava Partizana zajedno". Nije htio da tom detalju daje preveliki značaj u razgovoru o samoj utakmici.

"Znamo iz medija, konkretno na koga misliš, da Arnautović ima platu, ali dobro, na terenu to nema veze. Prije svega bi trebalo biti fokusiran na igru, na ono što znaš, na ono što možeš i na svoj dio posla, jer mislim da niko u ovom momentu ne razmišlja o Arnautoviću. Mislim da niko neće imati poseban zadatak, samo treba obratiti pažnju jer svakako da je dečko jako, jako opasan kada mu se otvori prostor da šutne i naravno, u šesnaestercu je jako opasan".

Srđa Knežević ocijenio je da crno-bijele očekuje "diplomski" protiv Zvezde.

"Taj derbi sada koji se igra je 'diplomski' za ovu generaciju. Prošli su, četiri utakmice dobili u Evropi, nesrećno ispali po meni, ali da se ne vraćam na Evropu, to je prošlo."

