Određen termin 177. vječitog derbija: Više nema dileme, evo kada počinje okršaj u Humskoj

Partizan i Crvena zvezda definitivno će istrčati na teren u subotu, 20. septembra.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće 177. "vječiti" derbi u fudbalu u subotu, 20. septembra, od 19 časova. To je definitivna i potvrđena odluka, koju je ozvaničila i TV Arena sport, koja će direktno prenositi najveću utakmicu srpskog fudbala.

Istog dana u Beogradu će biti održana i vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva", a u večernjim satima na stadionu Partizana "vječiti" će prvi put igrati međusobni duel ove sezone.

Do meča u Humskoj, Partizan će gostovati Spartaku u Subotici u nedjelju, 14. septembra, od 19.30. Sa druge strane, Crvena zvezda će igrati istog dana od 17 časova kod kuće protiv Železničara iz Pančeva, a nakon derbija će igrati protiv Seltika na "Marakani", 2. oktobra.







