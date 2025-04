Partizan je slomljen zbog Lige šampiona: Kad počne derbi, Zvezda je Barselona - to zna i Blagojević

Treneri Vladan Milojević i Srđan Blagojević svjesni da je Crvena zvezda bolja od Partizana jer igra u Ligi šampiona protiv jakih rivala.

Fudbalsko prvenstvo u Srbiji riješeno je i prije nego što je počeo plej-of Superlige. Crvena zvezda je pobjedom nad OFK Beogradom u 30. kolu osvojila titulu, a teško je zamislivo da Partizan ne završi prvenstvo na drugoj poziciji. Ipak, prvo kolo doigravanja donijelo nam je "vječiti" derbi, a najveća utakmica srpskog fudbala ima svoju drža i kad nema rezultatski značaj.

Aldo Kalulu je postigao prvi gol na meču nakon greške Omrija Glazera, sudija Milan Ilić je uz pomoć VAR tehnologije poništio golove Aleksandra Kataija i Šerifa Endiajea, ali su Andrija Maksimović sa bijele tačke i Bruno Duarte uz pomoć Nikole Simića postigli golove za preokret. Crvena zvezda je pobijedila Partizan drugi put u sezoni i tako "ukrasila" šampionsku titulu. Utisak je da nakon meča svi akteri znaju kako je Zvezda stigla do preokreta i pobjede.

Prije svih, trener Partizana Srđan Blagojević svjestan je zbog čega je njegov tim poražen na stadionu "Rajko Mitić" iako je u prvih 40 minuta bio ravnopravan, a u narednih 40 minuta imao gol prednosti protiv najvećeg rivala. Zvezda je Partizanovu prednost istopila sa dva pogotka u samo tri minuta i to u samom finišu utakmice, kada je goste iz Humske umorila i natjerala na greške.

Kako Crvena zvezda "davi" Partizan?

Svjestan da njegova ekipa neće moći tokom čitavog meča da bude defanzivno orijentisana, Srđan Blagojević je odlučio da na teren pošalje ekipu koja može da pripreti golu. Dobru priliku u prvom dijelu meča imao je mladi Ognjen Ugrešić, gol je postigao Aldo Kalulu, a kada je poništen pogodak Aleksandra Kataija zbog igranja rukom Andrije Maksimovića bilo je jasno da crno-bijeli na poluvremenu imaju i više nego što su očekivali.

Na konferenciji za medije Blagojević je istakao da je njegov tim igrao fudbal i da je to bio način na koji su željeli da uđu u ovaj meč. Otprilike, posjed lopte bio je 55-45 u korist Crvene zvezde, što nije prevelika razlika imajući u vidu ulogu favorita sa kojom je tim Vladana Milojevića ušao u meč. Ali, čim je Zvezda u većoj mjeri uzela loptu u svoje noge - posjed u drugom bio je 70-30, Partizan je postao plen u zagrljaju udava spremnog da uguši žrtvu.

Vladan Milojević je na poluvremenu uveo Nemanju Radonjića, a dvadesetak minuta kasnije i Bruna Duartea kako bi mogao da naredi potpunu ofanzivu. Drugi napadač je u igru ušao umjesto Gelora Kange i to je bio signal da Zvezda "stisne" protivnika koji je na kraju dva puta kapitulirao jer iz tih kandži nije mogao da se otrgne.

"Nismo mi htjeli da igramo u niskom bloku, Zvezda nas je na to natjerala. Teško je braniti se od njih", bila je poruka Srđana Blagojevića nakon meča i nju bi morali da čuju svi navijači Partizana. Bez obzira na to šta misle o izmjenama koje je napravio - a svih pet su bile defanzivne - Blagojević je navijačima jasno predočio da u ovom trenutku njegova ekipa nije u istoj brzini kao Crvena zvezda.

Zašto Zvezda može da pritisne Partizan?

Moderan fudbal specifičan je zbog toga što ekipa koja se brani više trči od one koja napada. Igrači sa loptom u nogama ne moraju uvijek da se kreću, mogu pasom da "pocijepaju" odbranu, mogu da izmisle kako će da steknu prednost na terenu, dok oni koji ih čuvaju moraju da motre na širok i dubok prostor, odnosno da stalno budu aktivni. Tako je, recimo, Crvena zvezda nadtrčala neke od svojih rivala u Ligi šampiona ove sezone. Čak i kada je rezultatski bila u podređenom položaju, čak i kada su oni - poput Zvezde u derbiju - dodavali gas da bi upisali pobjedu.

Kada Crvena zvezda sa velikim brojem igrača dođe pred kazneni prostor Partizana, svi igrači crno-bijelih u defanzivnom bloku moraju da budu na visini zadatka. Samo jedna pogrešna kretnja može da stvori šansu za igrače kakvi su Endiaje, Katai, Maksimović, Radonjić ili Duarte. Kada je Partizan u tako niskom bloku i pod punom koncentracijom čitavih 45 minuta - jasno je da će doći do umora.

On se ne odrazi samo na fizikalije igrača, iako ima i toga. Mihajlo Ilić je zatražio izmjenu, Stefan Kovač tek ušao u trenažni proces i jasno je bilo da ne može cijeli meč da igra u visokom ritmu, a teško je očekivati od mladih fudbalera poput Vanje Dragojevića, Ognjena Ugrešića ili kasnije Milana Roganovića i Nikole Simića da poslije Omladinske lige Srbije budu na nivou Zvezdinih igrača sa iskustvom Lige šampiona.

Umor se pored fizičkih predispozicija oslikava i na sve druge aspekte. Probajte da uradite sudoku ujutru kad se probudite i nakon što što ste cijelog dana radili neki fizički naporan posao. Garantujemo - rezultat neće biti isti. Tako rezultat neće biti isti ni kada se branite protiv napadačke sile potpuno odmorni i nakon što su vas sat i po vremena iscrpjeli.

Ko je u Partizanu kriv za slab ritam?

"Žele da igraju Evropu, a ne mogu sat vremena bez grčeva. Padaju, valjaju se po 15 minuta", rekao je Timi Maks Elšnik beogradskim novinarima u prvoj izjavi nakon utakmice. Jasno je, Slovenac je bio revoltiran ponašanjem fudbalera Partizana, ali nije djelovalo da crno-bijeli namjerno troše sekunde. Jednostavno, Partizan nije ekipa spremna za igru u Zvezdinom omiljenom ritmu i to nije krivica trenera koji je tek nekoliko mjeseci na čelu tima.

"Moji igrači nisu dobili instrukcije da troše vrijeme ležanjem na travi", kategorički je istakao Blagojević na konferenciji za medije. Zapravo, fudbaleri Partizana su tražili pomoć jer nisu mogli više. I to je sasvim pošteno reći - kada Crvena zvezda promijeni brzinu, u Srbiji niko ne može da igra protiv nje. U toku 176. "vječitog" derbija uradila je to najmanje dva puta - prvo na poluvremenu kada je riješila da pojača pritisak, a zatim i u posljednjih dvadesetak minuta kada je još jače krenula ka golu po izjednačenje i preokret.

Srđan Blagojević je sa klupe gledao šta se dešava na terenu i vjerovatno znao da će Zvezda u završnici meča odigrati mnogo bolje nego na njegovom početku. Bio je svjestan da u nogama fudbalera aktuelnog šampiona Srbije ima još snage. Bilo mu je jasno da njegova ekipa nije bezbjedna čak ni kada je na teren poslao lijevog beka Šehovića, štopera Simića, dva desna beka Roganovića i Živkovića, odnosno defanzivnog veznog Šćekića - pa u jednom trenutku igrao sa sedam klasičnih odbrambenih fudbalera.

Gdje Partizan može da pronađe ritam?

Posljednje mečeve na evropskoj sceni Partizan je odigrao još krajem avgusta 2024. godine - tada je u oba meča minimalnim rezultatom poražen od belgijskog Genta u kvalifikacijama za Konfernecijsku ligu. Prije toga je Partizan imao poraz i remi poslije produžetaka protiv Lugana u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sjećate se sigurno, pre toga, još tamo u julu, dva puta je razbijen od Dinama iz Kijeva na početku kvalifikacija za Ligu šampiona. Od tada do danas su ekipu vodili Aleksandar stanojević, Savo Milošević, Marko Jovanović i na kraju Srđan Blagojević...

Nedavno je Partizan imao prijateljski meč protiv CSKA iz Moskve koji zbog sankcija Rusiji ne može da igra u evorpskim takmičenjima, ali je respektabilan protivnik koji je izazvao mnogo pažnje gostovanjem u Humskoj. Tim iz Moskve je pobijedio (2:1), a crno-bijeli ni u tom ritmu nisu uspjeli da pariraju.

Na kraju, kada je riječ o mečevima protiv srpskih predstavnika u Evropi, Partizan je ove sezone bio prilično bled. Prvi meč protiv Zvezde ubjedljivo je izgubio na svom terenu (4:0), zatim je remizirao u gostima (3:3) i na kraju je poražen poslije preokreta (2:1). Protiv TSC iz Bačke Topole, ekipe koja je Srbiju predstavljala u Konferencijskoj ligi, Partizan ove sezone ima pobjedu u Bačkoj Topoli (2:1), mršav remi u Humskoj (0:0) i eliminaciju iz Kupa Srbije nakon lošijeg izvođenja penala, poslije još jedne blijede partije i meča bez pogodaka.

U takvim okolnostima jedino rješenje za crno-bijele je da pronađu veće izazove. Teško je to uraditi u toku sezone jer mečevi u Superligi Srbije po tempu ne liče na one evropske, a Partizan već nekoliko mjeseci ne igra protiv evropskih timova. Gdje je onda rješenje? Vjerovatno u strpljenju. Partizan danas ne može da parira Crvenoj zvezdi, ali mora svakog dana da bude malo bolji kako bi u doglednoj budućnosti to uspio da uradi. "Vidjeli ste razliku između ovog Partizana i onog do sada", rekao je Vladan Milojević i to je vjerovatno najveća pohvala koju je mogao da uputi Blagojeviću. A ako u Humskoj ima sluha, onda će se prema treneru ponašati gospodski, ponuditi mu dugoročni ugovor i pustiti ga da u narednim sezonama kroz evropske mečeve uhvati intenzitet kakav Zvezda demonstrira u Srbiji jer je tome uče ekipe poput Mančester sitija, Barselone, Intera,...