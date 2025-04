"Vidjeli ste razliku ovog Partizana sa onim do sada": Vladan Milojević podsjetio sve koliko je Katai veliki

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije pobjede svog tima u 176. vječitom derbiju 2:1

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević pružio je podršku arbitru derbija Milanu Iliću posle pobede svog tima u 176. vječitu derbiju protiv Partizana. Objasnio je da ga je kritikovao pod naletom adrenalina nakon meča.

"Kako god bilo, da li ćete me osuđivati ili ne, uvijek ću stati iza naših sudija, saveza, trenera, šta god radili. Nije lako odsuditi derbi, debitantski, nije lako. Imao sam primjedbe, to je sve adrenalin, dešava se, ali nije lako voditi i od mene imaju apsolutnu podršku i puno povjerenje. Naše su sudije i trebalo bi da im verujemo", kazao je Milojević na konferenciji za novinare.

U Medija centru stadiona "Rajko Mitić" bio je upitan i kakav je osjećaj zbog dva poništena gola.

"To je sve fudbal. Puno je adrenalina. U svakom slučaju, imate dva osjećaja. Jedan je kad postignete gol, a VAR ga poništi i onda sa druge strane osjećaj kada očekujete istu reakciju, a VAR ga prizna. Rekao sam već, da je jedna priča prije derbija, a potom je za analitičare da li je ruka, kada je ruka... Kada date dva gola u derbiju, a VAR vam poništi, dosta igra i psihologija kod igrača".

U drugom dijelu meča je burno protestovao ka arbitru u nekoliko situacija.

"Bilo je dosta kritičnih situacija, van akcija sa loptom, prije svega kod Šerifa Endiajea. Kao i sa Saletom Kataijem, spremali smo se za to i znali da će to da bude isto. Zbog toga sam reagovao na taj način", objasnio je Milojević.

"Derbi je uvijek derbi, vidjeli ste Partizan"

Uz podsjećanje na zdravstvene probleme svog tima, Kange, Milosavljevića, Ivanića i drugih igrača, Milojević je rekao da je derbi ponovo opravdao očekivanja, prije svega svojom energijom.

"Derbi je uvijek derbi i vidjeli ste i Partizan, kako se danas borio, iako im ništa nije značilo. Derbi je, bore se za svoj klub, žele da pobijede vječitog rivala i mogu da kažem da smo pokazali karakter. Nije lako kada gubite, pogotovo što se Partizan brani organizovano, disciplinovano, to je razlika ovog Partizana i Partizana dosad. Igrali su u formaciji 5-4-1 derbije, sad su opet to vratili, jako vješto su se branili, organizovano, prijetili su kontrama..."

Mali odziv publike razumije i ukazuje na veliku bodovnu razliku među "vječitima". U ovom trenutku, poslije Zvezdine pobjede, crveno-bijeli imaju 26 bodova prednosti u odnosu na crno-bijele.

"Sigurno da zbog bodovne situacije nije bilo više publike, ali mislim da je bila dobra atmosfera i što se tiče navijača Partizana i Crvene zvezde".

"Sale je pokazao koliko je veliki"

O dominaciji nije htio da priča, već o odličnoj reakciji svog tima u teškoj situaciji.

"Ne bih o dominaciji, trudimo se da idemo na pobjedu u svakoj utakmici, vidjeli ste i danas da smo stiskali sve vrijeme i jako je teško takav pritisak izdržati a da vam ne padne koncentracija. Vrlo brzo smo okrenuli utakmicu, za tri-četiri minuta, i to me čini još zadovoljnijim kao trenera. I protiv Vojvodine u Novom Sadu smo okrenuli. Iskreno, ne volim tako, ali to je fudbal i mislim da smo danas zasluženo pobijedili"

Posebnu pohvalu uputio je kapitenu Aleksandru Kataiju, koji je prepustio Andriji Maksimoviću izvođenje penala pri vođstvu Partizana 1:0. "Zvezdin Mesi" je iskoristio taj šut i pogodio za 1:1.

"Sale je uz dogovor sa mnom još jednom pokazao koliko je veliki. To je veličina igrača, kapitena, izabran je da šutira i uz dogovor je dao Andriji. Ima jako dobre udarce po lopti i nismo sumnjali da li će da da gol. Naše je dijete, kod nas poniklo, još nema 18 godina", naglasio je Milojević.