"Valjaju se 15 minuta, to nije fudbal": Elšnik prozvao Partizan poslije pobjede u derbiju

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik istakao je da igrači Partizana valjanjem troše vrijeme.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Zvezde Timi Maks Elšnik iskoristio je priliku da nakon 176. "vječitog" derbija "pecne" najvećeg rivala. Crvena zvezda je pobijedila Partizan (2:1), a slovenački reprezentativac u prvoj izjavi nakon utakmice govorio je o razlici između Superlige i Lige šampiona. Zapravo, iskoristio je priliku da kaže kako je Zvezda u srpskom fudbalu ono što su najbolji evropski klubovi u najjačem klupskom takmičenju na svijetu.

Po njegovim riječima, fudbaleri Partizana troše vrijeme izležavanjem i glumom, valjanjem po 15 minuta čak i kada nema grčeva, a to za njega nije fudbal. Sa druge strane, istakao je da njegovi saigrači i on mogu da dodaju ritam u nastavku meča, pa da slome bilo kog protivnika u Superligi.

"Pa, ne znam derbi ko derbi, bilo je svašta, prekida, valjanja, poništenih golova. Čini mi se da u ovom momentu da ako Partizan prvi da gol utakmica ide u pogrešnu stranu, pošto jednostavno mi smo bolji i oni nas zatvore, tu nema prostora, valjaju se 15 puta za grčeve koji ne postoje i to nije fudbal. Ako m idamo prvi gol, oni moraju da se više otvore, bolji fudbal se gleda, ali zadnja dva derbija tu daju prvi gol i jednostavno nema atraktivnog fudbala. Šta da kažem", ispričao je slovenački reprezentativac.

Po njegovim riječima, Crvena zvezda je u derbiju odigrala kao njeni rivali u Ligi šampiona - kada je bilo bitno dodala je gas i ritmom slomila otpor protivnika u drugom dijelu meča. "Sigurno je bio bitan karakter, vjerovali smo do kraja da možemo da okrenemo, nije prvi put u sezoni da u drugom poluvrijemenu Zvezda daje gas, ostali nisu spremni da prate taj nivo 90 minuta. Tako je nama u LŠ, držiš nivo neki period, pa padaš poslije, tako mi u ligi u posljednjih pola sata dobijamo utakmice i šta da kažem. Dva poništena gola, morali smo da damo četiri da bismo dobili", rekao je Elšnik.

Koje rekorde želi da obori Elšnik?

Slovenac je nakon pobjede Crvene zvezde, druge nad Partizanom u ovoj sezoni, istakao da će zajedno sa saigračima pronalaziti motivaciju iako je šampionska titula osvojena još u prethodnom kolu. Zvezda bi i ovu sezonu mogla da završi bez poraza u domaćim takmičenjima, što je izazov za ekipu Vladana Milojevića.

"Sa tim neće biti problema, isto kao do sada, realno da li je matematički ili ne, imali smo 20 bodova prednosti već nekoliko mjeseci, trebalo se motivisati na svakoj utakmici, nije bitno ko je protivnik. Profesionalci smo, to je naš posao, zato smo plaćeni. Neko individualno gleda te utakmice za neku statistiku, da se proda, mladi igrači... Svako ima individualnu motivaciju, da se prikaže u najboljem svjetlu. Idemo do kraja bez poraza, to je neki plan", ispričao je vezni fudbaler Crvene zvezde.

Po Elšnikovim riječima, ima još rekorda za obaranje do kraja ove sezone. "Da dobijamo sve utakmice do kraja, da srušimo još neki rekord i neka dođu navijači u što većem broju. Zanimljivo je kada je bolja atmosfera, hvala im danas što su nam vjerovali do kraja i da smo uspjeli da ih nagradimo pobjedom", zaključio je Timi Maks Elšnik.