"Pokušaćemo da iznenadimo Partizan u Pioniru": Saša Nikitović najavio borbu FMP-a za finale

Saša Nikitović je poslije pobjede nad Partizanom istakao da će se njegov tim boriti svim snagama i u Pioniru u odlučujućem susretu za finale KLS.

Izvor: Screenshot/YouTube/@kkfmpsoccerbet2023

FMP je pobijedio Partizan na domaćem terenu i izborio majstoricu u Pioniru. Tako će Spartak rivala u finalu nacionalnog prvenstva dobiti u četvrtak, a do tada je trener "pantera" Saša Nikitović govorio o velikom uspjehu svog tima i tom prilikom dodaoda će ovaj mladi tim nastaviti da se bori hrabro protiv Partizana i u odlučujućem susretu.

Dodao je trener FMP i da je ovaj klub čak sedmoricu igrača dao mladoj reprezentaciji, te da zbog toga nije u punom sastavu.

Na prošlom meču Saša Nikitović se nije obratio medijima, pa se na početku ove konferencije najprije osvrnuo na dešavanja sa prethodnog susreta:

"Prošlu utakmicu samo korektno odigrali, s obzirom na to da je pauza bila velika, tri nedjelje bez mogućnosti igre. Mi i da smo tražili ekipe protiv kojih bismo igrali mečeve, ne bismo mogli da ih nađemo. Mi smo iz treninga došli na utakmicu, 30 minuta smo vodili, ta utakmica je trebalo da se igra na koš, ali je ispalo kako je ispalo..."

"U ovom meču smo odigrali kako treba na domaćem terenu. S druge strane, nismo spominjali neke povrijeđene igrače, odsutne i one koji su u reprezentaciji, ali u prošlom meču nismo imali Stefana Lazarevića koji je imao temperaturu, uspei je da se oporavi za ovaj meč i mnogo nam je značio, jer smo na prošlom meču morali sa Radosavljevićem i Tomaševićem da igramo na poziciji pet, jer nismo imali izmjenu za Gašića koji je odigrao fenomenalnu utakmicu. Lazarević nam je zaista puno pomogao u rotaciji i samim tim smo mogli bolje i da se branimo i da napadamo, u odnosu na kraj meča u Pioniru kad smo energetski pali. Pokušaćemo da iznenadimo Partizan na njihovom terenu, da ponovimo dobru igru i pokušamo da dođemo do finala, što bi za nas bio veliki uspjeh."

Da li je maksimalna pobjeda Spartaka poritv Crvene zvezde bila motivacija?

"Nije. Mi smo odigrali u nekim delovima čak i bolju utakmicu u Pioniru, nego ovu sad, bili smo kompaktniji, da se nije pojavio Vašington u onom raspoloženju, možda bismo je dobili."

Partizan je zbog ograničenja broja stranaca u timu u nešto slabijem sastavu u ovom takmičenju, ali sličan problem ima i FMP, čak sedmorica igrača imaju obaveze u reprezentaciji.

"Poštujem ovaj sastav Partizana, samim tim što imamo nekolicinu reprezentativaca Srbije i NBA igrača, pa je i ovaj sastav jak. Htjeli smo da imamo više mladih igrača u ekipi, ali zbog reprezentativnih obaveza smo ih pustili. Negdje je pisalo da je to pet igrača, ali pustili smo sedam. Naš sastav ne bi bio ovakav da je došlo do ranije završnice lige, ovaj sastav je dobro odigrao i pošteno se bori u ovom trenutku. Veoma mi je drago da u klub stiže veliki broj mladih igrača i to što ćemo imati priliku da ih promovišemo u ABA ligi."

Kad je u pitanju naredna sezona, ambicije FMP su jasne:

"Mi smo završili roster za narednu sezonu i biće veoma mlada ekipa. Da li će ta ekipa biti dovoljna da budemo na sredini tabele, to ćemo vidjeti. Još se ne zna u kom formatu je ABA liga, čekamo da vidimo šta će biti i kako će se sve odvijati",istakao je Nikitović.

