"Dođite pa vodite Partizan umjesto nas": Ljajić potpuno otvorio karte, saopštio plate i ko potpisuje sljedeći

Predsjednik Upravnog odbora FK Partizan Rasim Ljajić govorio je o stanju u Partizanu, transferima i poslao važne poruke kritičarima uprave i navijačima

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić oglasio se o rastanku sa kapitenom Aleksandrom Jovanovićem, a govorio je i o prelaznom roku, planu crno-bijelih i o situaciji u klubu.

Već se zna da će Jovanovića naslijediti golman Radničkog 1923 iz Kragujevca Marko Milošević (34).

"Radi se o odličnom golmanu, sigurno jednom od najboljih golmana u Ligi pored Jovanovića i Lukića iz TSC-a", kazao je Ljajić.

Trener Srđan Blagojević dobio je povjerenje da ostane i dogovor sa njim je lako sklopljen.

"Došao je u veoma teškom trenutku za Partizan, koji je i on uvažio kada je postavljao uslove. To su zaista bili uslovi koje smo mogli da ispunimo bez nekog pregovaranja, ucjenjivanja i mislim da je to u ovom trenutku najbolje za Partizan. Da se obezbijedi kontinuitet iz prethodnog perioda i vjerujem da će to dati rezultat."

Bibras Natho ostaće u Humskoj i to kao kapiten, što je takođe ozvaničeno u prisustvu Predraga Mijatovića.

"Važno je što je Natho ostao zbog iskustva i zbog balansa mladosti i iskustva. Imamo mnogo mladu ekipu i kako god da se završi prelazni rok, dominiraće mlađi igrači. Natho je svojim iskustvom i zaslugama zaslužio tu, miljenik je navijača i zaslužio je da ostane u Partizanu", rekao je Rasim Ljajić.

Ibrahim Zubairu oporavlja se od teške povrede i neće igrati prije 2026, dok će prije njega na teren Gajas Zahid, Norvežanin koji je potpisao novi ugovor, po povoljnijim uslovima za klub.

"Zubairu bi u najboljem slučaju u septembru mogao da se pridruži, ali da računamo na njega tek od januara. Zahid je potpisao novi ugovor, po mnogo povoljnijim uslovima za nas, za njega nisu, ali za nas jesu. Oporavlja se i može da nam bude pojačanje", objasnio je prvi čovjek crno-bijelih.

"Nema više razbacivanja i plata od 50, 60 hiljada"

Rasim Ljajić pokušao je da slikovito opiše situaciju u klubu.

"Pitaju me ljudi 'što ne dovedete ovoga ili onoga? Pa, ljudi, ako ne mogu da vozim BMW i mercedes, hajde da vidim šta je u našim mogućnostima. Donijeli smo odluku i rekli smo dokle možemo da plaćamo igrače. Nema više razbacivanja sa platama od 50, 60 hiljada evra. Možda jednog dana kada Partizan stane na noge, bude finansijski stabilan i igra Ligu šampiona. Onda morate tako, vjerovatno. Sada kada se klub nalazi u stabilizacionoj fazi, ne možete da trošite više nego što imate", rekao je on.

Pojačanja će ipak stići u Humskoj, već je poznato da je novi štoper nekadašnji đak Ajaksa Mateja Milovanović, najavljivan je dolazak napadača iz Italije Dembe Seka...

"To što sam rekao ne znači da nećemo dovoditi pojačanja i nema dileme da moramo da se pojačamo da bismo igrali na dva ili tri fronta. Potrebno je još igrača na nekoliko pozicija, ali ponašaćemo se u skladu sa objektivnim pozicijama. Vjerujem da ćemo imati značajno bolji tim, iako mnogi strahuju."

"Dođite, pa vodite klub umjesto nas"

"Moramo da budžet dovedemo u ravan onoga kakvo je trenutno stanje. Budžet je prošle sezone bio 22 miliona evra i to je super, ali odakle da nađete 22 miliona? Odakle ako već ne prodajete nikoga? Dovodili ste igrače koga ne možete da prodate, koji ništa nisu donijeli i ne možete da ih se oslobodite, jer ih štite ugovori. Da smo na nuli, druga bi pjesma bila. Nikad ne bi trebalo da zaboravimo trenutno stanje i da se vadimo iz rupe u kojoj smo trenutno."

Odgovorio je Ljajić na kritiku bivših igrača udruženih u "Apel". Oni su ocijenili svojim saopštenjem da je aktuelna uprava nelegitimno izabrana na petogodišnji mandat.

"Uvijek ima bočnih udara, sada kažu - kako ste izabrani? Evo, pozivamo ih - dođite i umjesto nas vodite klub, nađite novac. Ne govorim to ironično. Ljudi, ko god želi, drage volje ćemo da vam prostremo tepih i da dođete. Nemojte više samo priča, nemojte da kritikujete bez realnog osnova. Znate dobro u kakvom je stanju Partizan, ovo je pokušaj da stanemo na noge. Zaustavili smo stagnaciju, sad smo u fazi stabilizacije i još nam treba do modernizacije. Nije cilj da igramo samo našu ligu i budemo konkurentni za titulu, već da u Evropi napravimo nešto. Sve ostalo je besmisleno."

Kako biti konkurentan Zvezdi?

"Zato je važno da igramo Evropu, prolazimo kvalifikacije, da dođemo do grupne faze, ako ne Lige Evrope, onda Konferencijske lige, to je jedan od segmenata na kojima baziramo stabilizaciju kluba. Drugi segment su prelazni rokovi, da vidimo šta možemo da prodamo od igrača, da to ne bude prerano, jer već sada imamo ponude za neke igrače, a vrijednost će biti značajno veća i nije lako pogoditi tajming", izjavio je Ljajić.

Htio je da pošalje poruku navijačima.

"Želim da naglasim da više nemamo prava na grešku. Da dovedemo igrača i da vidimo da smo promašili. Iako su to značajno manja sredstva, jer nije isto kada pogriješite igrača od 4,5 hiljada evra mjesečno od onog koji zarađuje 40-50 hiljada evra. Samo molim navijače da imaju u vidu da ne postoji nikakav ćup ili džak para odakle isplaćujemo te igrače, a mjeseci su vrlo česti i vrlo brzo dolazi 1. u mjesecu", dodao je on.