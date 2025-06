Kapiten Partizana Aleksandar Jovanović napušta klub i seli se u Tursku.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan će u novu sezonu bez kapitena, golmana i najboljeg igrača u posljednje dvije sezone. Reprezentativac Srbije Aleksandar Jovanović karijeru će nastaviti u Turskoj, gdje će sa ekipom Kodžaelija pokušati da izbori opstanak nakon što se taj tim vratio u elitni rang. Partizan će dobiti simbolično obeštećenje, a izgubili lidera tima. Crno-bijeli su u toj sitauciji bili nemoćni, kaže Rasim Ljajić.

Predsjednik kluba iz Humske potvrdio je da Jovanović napušta Partizan, kao i da crno-bijeli nisu imali moć da ga zaustave. Ponuđen mu je novi dvogodišnji ugovor, ali su uslovi iz Turske bili daleko bolji. Razumljivo, dosadašnji kapiten Partizana izabrao je da obezbijedi egzistenciju za sebe i svoju porodicu, a zbog svega što je uradio tokom dvije sezone Partizan nije htio da ga spriječi.

"Manje-više će to biti završeno danas ili sutra. Pokušali smo sve da zadržimo i kapitena. On je držao ekipu, svlačionicu, realno gubimo sa odlaskom takvog lidera, ali ovdje kao i u životu - želite da nekome izađete u susret. Čovjek je dobio mnogo bolju ponudu nego što Partizan može da mu da, mi smo mu ponudili produžetak na još dvije godine sa postojećim uslovima, ali je to očigledno bilo nedovoljno da ga zadržimo. Navijači kažu što ste ga pustili, ali kako sad čovjeka koji je toliko dao koji žele da ide, a da mu mi ne dozvolimo. On je bio kapiten, spasio Partizan u koliko utakmica. Mogli smo da kažemo ne može, imaš ugovor još godinu dana, ni za kakve pare. I šta smo dobili? Čovjek ima 33 godine, hoće da riješi finansijsku situaciju", rekao je Rasim Lajić prilikom gostovanja na televiziji "Prva".

Vidi opis "Mogli smo da kažemo 'ne može' i šta onda?": Partizan ostao bez kapitena, Ljajić potvrdio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Arena sport Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Partizan će u narednom periodu reagovao, a novi golman crno-bijelih biće Marko Milošević koji je prethodne sezone branio za Radnički iz Kragujevca. Iskusan čuvar mreže koji je tri puta u karijeri sarađivao sa Srđanom Blagojevićem trebalo bi da bude mentor Vukašinu Jovanoviću, jednom od najtalentovanijih golmana u Srbiji koji se nakon pozajmice u Jedinstvu sa Uba vratio u klub, spreman da se bori za minute.

Ipak, jasno je da će Aleksandar Jovanović nedostajati Partizanu. Za dvije sezone propustio je samo četiri meča Partizana, a pored toga što je bio najbolji igrač tima on je bio i lider čitave ekipe. Sa kapitenskom trakom oko ruke i sa ulogom vođe u svlačionici predvodio je crno-bijele u dvije veoma teške sezone.