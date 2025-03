Oglasio se kapiten Partizana o incidentu na Banjici: Nisam pao, policija me oborila na pod!

Povodom slučaja uoči utakmice RK Partizana i AEK-a, oglasio se i kapiten FK Partizan Aleksandar Jovanović.

Izvor: MN PRESS

Kapiten i golman FK Partizan Aleksandar Jovanović oglasio se poslije nereda uoči utakmice RK Partizan i AEK-a na Banjici, kada je i sam pokušao da uđe u salu i u tome ga je spriječila policija. Jovanović je podnio prijavu zbog toga što smatra da su pripadnici policije upotrijebili prekomjernu silu, a sada se i oglasio na Instagramu.

"Zbog velikog interesovanja javnosti, imam potrebu da se izjasnim o jučerašnjem incidentu i naknadnom saopštenju MUP-a u vezi sa tim događajem. Potpuno su netačni navodi da sam "bio u grupi navijača koja je pokušala da uđe na tribinu".

Bio sam pozvan od strane PR službe RK Partizan, a na ulazu mene i mog saigrača sačekala je predstavnica RK kako bi nas sprovela u ložu. Šta se dalje dešavalo i kako se policija ophodila prema meni, može se vidjeti iz dostupnih snimaka. Posebno ukazujem i na to da nije došlo do 'pada na pod' u pokušaju da me zaustave pri ulasku na tribinu, već su me pripadnici MUP-a upotrebom sile oborili na pod. Cijeli događaj sam samoinicijativno prijavio policiji, u nadi da će nadležni organi rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja".

Da daljeg se neću oglašavati, ceo slučaj je u rukama mog advokata. Hvala svima na porukama podrške!", navodi se u poruci kapitena FK Partizan.

U međuvremenu se oglasio i MUP koji je u saopštenju istakao da će istraga utvrditi šta se tačno dogodilo na Banjici.