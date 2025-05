Na današnji dan prije tačno 30 godina odigran je kultni 100. "vječiti" derbi Crvena zvezda - Partizan

Izvor: MN PRESS

Na današnji dan 1995. godine odigran je kultni, 100. večiti derbi Crvene zvezde i Partizana na "Marakani". Crveno-bijeli su pred danas nestvarnim brojem navijača (80.000) ostvarili pobjedu koju slave decenijama i čiji je heroj zauvijek postao Makedonac Mitko Stojkovski.

Bilo je i sigurno će biti takmičarski važnijih derbija, kao što je bilo i biće i jačih timova "vječitih" od onih koji su istrčali tog Đurđevdana na današnji stadion "Rajko Mitić". Na kraju posljednje sezone igrane pod sankcijama, Zvezda i Partizan sreli su se u sastavima sa isključivo domaćim igračima i samim tim je svako ko je prošao kroz tunel znao značaj simbolike koju je nosio 100. "vječiti derbi".

U ambijentu kakav je teško zamisliti da se danas ponovi na vječitom derbiju, Partizan je pod vođstvom Ljubiše Tumbakovića prvi pogodio, golom Nenada Bjekovića juniora u 71. minutu, udarcem i glavom i nogom. Grobari su pali u trans slaveći to vođstvo, a nekoliko trenutaka kasnije hvatali su se za glavu kada su vidjeli da Saša Đani Đurčić stvara Bjekoviću šansu i da je on ne koristi za 0:2 i za vjerovatni "kraj" utakmice.

U tom trenutku, Marakani se ukazao Mitko Stojkovski, 183 centimetara visoki defanzivac iz Bitolja, koji je došao u Zvezdu 1991. i "uhvatio" u njoj period u kojem je bila velika kao nikad prije i poslije. Na kraju svog četvorogodišnjeg boravka u Ljutice Bogdana, Stojkovski je sa pozicije lijevog defanzivca otišao u napad i iznudio penal koji je Darko Kovačević pretvorio u gol za 1:1. A potom je Makedonac i sam učinio da "Marakana" doslovno eksplodira.

Vidi opis Njegovo ime se pominje svakog Đurđevdana: Kultni 100. derbi Zvezda - Partizan i herojska noć Mitka Stojkovskog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Udarac Kovačevića, dobar šut, Pandurović je odbio loptu i gol, Stojkovski. Očekivao je Pandurović u naručju, ispustio je i 2:1 vodi Crvena zvezda", vikao je u mikrofon komentator RTS-a Zvonko Mihajlovski opisujući taj kultni gol u rivalstvu najvećih srpskih klubova.

Kovačević je šutirao sa distance, Goran Pandurović je odbio loptu nekoliko metara od sebe, a Stojkovski je bio na pravom mjestu. Uslijedio je snažan udarac, lopta u mreži i trk igrača sa Zvezdinom "peticom" ka sjeveru, na slavlje kao da je ulog mnogo veći od borbe za titulu. I djeluje da je zaista bio veći, dok ta utakmica i danas budi toliko dubokih emocija među zvezdašima. Tako je čim i dan-danas pamte odakle su gledali utakmicu na stadionu i gdje su bili i kako su se osjećali kada su pratili meč kraj TV-a.

Ko je Mitko Stojkovski?

Vidi opis Njegovo ime se pominje svakog Đurđevdana: Kultni 100. derbi Zvezda - Partizan i herojska noć Mitka Stojkovskog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Mitko Stojkovski je đak Pelistera, šampion SR Jugoslavije sa Crvenom zvezdom i igrač utakmice 100. vječitog derbija, za šta je dobio i priznanje poslije meča. Iste godine, on je otišao iz Zvezde u Ovijedo, poslije dvije godine u Primeri preselio se u Štutgart i sa njim 1998. godine bio u finalu Kupa pobjednika kupova protiv Čelsija (0:1) u Stokholmu.

Poslije dvije godine u Nemačkoj, Stojkovski se sa 28 vratio 2000. godine u matični Pelister i u njemu završio karijeru 2001. godine.

Bio je usjpešni internacionalac, bio je i reprezentativac Makedonije, učesnik mečeva za trofeje u Njemačkoj, u Kupu kupova, u svojoj rodnoj zemlji... I sve što je uradio ne može biti tako značajno ni emotivno kao uspjeh koji je napravio 6. maja 1995, kada je donio Zvezdi jednu od najemotivnijih pobjeda protiv Partizana.

"100. derbi je velika pobjeda Ljupka Petrovića"

Izvor: MN PRESS

Ovako je Mitko Stojkovski govorio o svom golu karijere protiv Partizana.

"To je još jedna velika pobjeda Ljupka Petrovića. U svim susretima sa Partizanom igrao sam libera, osim u dvadesetak minuta pred kraj 100. vječitog derbija. Tada me je trener (Ljupko Petrović) pomjerio na levi bok i to je presudilo. Dao sam gol, nadamnom je napravljen penal i Partizan je ponovo morao da se pomiri sa porazom i da se tješi činjenicom da je duže imao loptu u nogama", rekao je Stojkovski za "Zvezdinu reviju".

Izvor: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia

CRVENA ZVEZDA: Milojević, Stefanović, Đorović, Radmanović, Stojkovski, Bajčetić, Adžić (Živković), Krupniković, Kovačević, Petković (Perović), Sakić. Trener: Ljupko Petrović.

PARTIZAN: Pandurović, Mirković, Saveljić, Nađ, Bolić, Đurić, Tešović, Ćurčić (Trenevski), Bjeković, Ćirić, Milošević. Trener: Ljubiša Tumbaković.

Sudija: Branimir Babarogić

Bonus video: Delije na 100. vječitom derbiju pjevaju "Đurđevdan"

Delije na 100. derbiju Zvezda - Partizan pevaju Đurđevdan Izvor: YouTube/HD Videos

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!