"Zvezda je favorit, ali niko ne može da nam zabrani da se nadamo": Blagojević zna tim Partizana za derbi

Srđan Blagojević je pred derbi pričao o taktici, timu, šansama Partizana protiv Crvene zvezde...

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu i ima želju da napravi iznenađenje u vječitom derbiju. Meč se igra u subotu u Humskoj (19 časova), a uoči tog meča je na konferenciji za novinare govorio trener Srđan Blagojević. Proglasio je rivala za favorita, ali poručio da vjeruje u svoj tim.

"Dobar dan svima, ušli smo u posljednju trećinu ove 2025. godine, prošlo je 8-9 mjeseci od kako smo svi zajedno počeli da pravimo jedan novi i drugačiji Partizan. U ovoj kalendarskoj godini odigrali smo dva derbija koja su prošla tako kako su prošla. Krenuću prvo od onoga što je isto kao što je bilo ranije. Bez obzira na sva dešavanja iz prethodnog perioda i na našu želju, vjeru u ono što radimo i moju vjeru u ekipu koju emitujem u svakom trenutku, na svakom sastanku, treningu, bez obzira na to koliko vjerujem. Svi ćete se složiti i što nije sporno, a to je da je Zvezda veliki favorit na papiru. Ne samo zbog činjenice da je ekipa tri, četiri puta skuplja od naše ekipe, nego i zbog činjenice da je ekipa koja je pravljena za Ligu šampiona. Imaju svoj kvalitet što su pokazali u prethodnom periodu i u našem prvenstvu i Evropi. Imaju širinu i kvalitet, zbog svega toga je Zvezda favorit na papiru", počeo je Blagojević.

Naglasio je da svi u timu vjeruju u dobar rezultat i da sa takvim razmišljanjem izlaze na meč.

"Ne smijemo da zaboravimo na našu vjeru. Niko ne može da nam oduzme nadu. Prije svega ćemo imati želju da pokažemo svoju najbolju verziju, kvalitet i uz sve to da dođemo do onoga što želimo, a to je pozitivan rezultat.To su stvari koje su iste. Ono što se razlikuje od prethodnih utakmica koje smo igrali. Prethodne dvije bile su na stadionu Zvezde pred navijačima domaćeg tima. Ovog puta, prvi put ove godine, igramo na našem terenu pred nadam se, većinski našim navijačima. To je prednost. Po informacijama koje imam, stadion je rasprodat i biće pun. I to je druga stvar koja se razlikuje. Pozitivna činjenica za nas i određeni uspjeh. U odnosu na prethodna dva derbija, interesovanje i energija tada nije bila na onom nivou na kom bi trebalo da bude. U ovom slučaju, što vidim i po broju novinara i interesovanju navijača, ta pozitivna energija je masovnija nego što je bila od strane naših navijača. Posmatram to kao dobit u odnosu na neke prethodne mečeve. U skladu sa tom činjenicom ulazimo u sljedeći derbi. S obzirom na veliko interesovanje, neću dužiti."

"Zvezda je pravljena za LŠ, imamo i mi pritisak"

Upitan je Blagojević i da napravi paralelu između timova sa kojima je Partizan igrao u Evropi i Crvene zvezde.

"Krenuću sa još jednom paralelom, bili smo u oba derbija rezultatski kompetentni i mogli smo da se suprotstavimo Zvezdi. Ukupno gledano je 5:4 za Zvezdu. Kada poredimo ovaj derbi sa ta dva, mislim da su u prvom derbiju bila samo dva igrača koja će sutra nastupiti u dresu Partizana. U drugom jedno pet-šest. To govori o razlici u sastavu i promjenama koje su se desile u Partizanu. Ako poredimo Zvezdu sa evropskim timovima sa kojima smo igrali, moram da naglasim, što su isticali i iz tabora Zvezde, to je tim pravljen za Ligu šampiona. Svjesni smo njihovih kvaliteta, to pokazuju iz nedjelje u nedjelju. Moram da napomenem, imamo pravo na nadu, vjerujemo u sebe, imamo dobru energiju, ambiciju, želju i siguran sam da ćemo dati sve od sebe kako bismo došli do onoga što želimo, a mi izlazimo sa željom i stavom da pobijedimo. Poštujemo rivala, ali nas ime i ambicija obavezuje da se suprotstavimo rivalu najjače što možemo i da želimo pobjedu."

Uprkos tome što ima mlad tim, naglašava da postoji i te kako pritisak rezultata.

"Pritisak rezultata uvijek stoji, mi smo u procesu koji je klub izabrao. Mladost, energija, afirmacija mladih igrača, ali bez obzira na tu činjenicu da imamo mlad tim koji napreduje, da im raste vrijednost i slično. Ne smijemo da zaboravimo da je uz sve to jako važno i kakav rezultat postižemo. Ne vjerujem da bi jednom navijaču Partizana, treneru, igraču bilo dovoljna činjenica da sa afirmacijom i porastom vrednosti igrača i prodajom da se približimo nuli sa dugovanjima, a da nema rezultata. Ime Partizana obavezuje pozitivne rezultate. Nije lako sa mladim timom, svjesni smo toga, uhvatili smo se u koštac sa tim. Idemo naprijed. Pored afirmacije i napredovanja hoćemo i pozitivne rezultate. Želimo pozitivan rezultat, svjesni smo kvaliteta rivala i naših kvaliteta i tako ulazimo u derbi."

"Čim me to pitate..."

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Ima šef struke crno-bijelih samo riječi hvale na račun svojih izabranika koji su željni dokazivanja.

"Svaka utakmica je test za ovaj tim. Ne bih izdvajao sutrašnji meč, uz svo poštovanje derbija. Biće mečeva i poslije derbija. Bodovi na ovom meču vrijede isto kao na svakom drugom. Imajuću u vidu sve to, tako se pripremamo. Mi smo u procesu koji traje i koji će da traje, imaćemo uspona i padova. Drago mi je što smo za samo par mjeseci došli do toga. Malo ko je vjerovao u kvalitet ove ekipe, sada smo došli do toga da se postavljaju pitanja o tome da li možemo da pariramo takvoj ekipi kao što je Zvezda. Čim me to pitate pokazuje mi da idemo u dobrom smjeru, od nas svih zavisi dokle ćemo da doguramo. Kada je mlada ekipa, limite ne možete da znate. Da radite, da budete uporni i da se svi zajedno potrudimo da doguramo što dalje."

Nasmijao se na konstataciju novinara da se žalio na neke greške Partizana u odbrani i da bi to mogao da bude problem jer je Zvezda najjača u napadu.

"Fudbal je suviše kompleksan da bismo tako pojednostavili. Odbranu i napad igra svih 11 igrača. Fudbal zavisi od više segmenata, kako igrate u obje faze, tranziciji, prekidima. Kada sve saberete donosi krajnji rezultat. Ne bih izdvajao određeni segment igre, kao ključan. Da smo imali probleme u defanzivi i koncentraciji i prepoznavanje nekih situacija, to da. Radili smo na treningu, analizirali, skrenuli pažnju. Mi smo u procesu i učenja i upoznavanja i grešaka. Idemo korak po korak. Sve to što nam se dešavalo je sastavni dio toga. Svjesni smo bili da će do toga da dođe. U skladu sa tim radimo i funkcionišemo i nadamo se da će i na derbiju i na narednim mečevima te neke negativne stvari da se smanje na najmanju moguću mjeru i da će pozitivne da budu istaknute."

Koje su prednosti Partizana?

Jedno od pitanja za trenera Blagojevića bilo je i da li bi možda veća želja mogla da bude prednost Partizana u derbiju.

"Uopšte ne dovodim u pitanje želju ni jedne ni druge ekipe. Ne smatram da je želja veća kod igrača Partizana nego kod igrača Zvezde. Ambicija i energija koju nose i na treninzima i sastancima, volja za napretkom je nešto što ih krasi. Daje nam to posebnu energiju. Moram da pomenem opet da je Zvezda na papiru u prednosti. Ali, sve ovo što zajedno radimo i način na koji napredujemo nam daje energiju i optimizam da mi kao takvi i toj favorizovanoj Zvezdi možemo da izađemo na megdan onako kako želimo. Fudbal je takav, zašto da ne? Možemo da dođemo do pozitivnog rezultata."

Gledao je mečeve Zvezde i vidio i šta bi mogle da budu slabosti ekipe pred derbi.

"Gledali smo dosta utakmica, ne samo protiv Pafosa, nego i protiv Leha. Gledali smo i mečeve iz šampionata. Ono što nas je navelo na dublje razmišljanje jeste to što su igrali sa različitim igračima i različitim sastavom u dosta mečeva. Bazirali smo se više na mečeve sa igračima koje očekujemo da će igrati sutra. Svjesni smo širine igračkog kadra, da ima više obrazaca koje mogu da koriste. Sve to čini pripremu kompleksnijom. Sa naše strane ćemo uraditi sve. Imamo prijepodne da promislimo o nekim odlukama koje ćemo donijeti. Daćemo sve od sebe da budemo ono što možemo i želimo."

"Znam tim za derbi"

Potvrdio je i da je zdravstveno stanje pred derbi dobro i da nema velikih problema.

"Zdravstveno stanje je dobro, nema povrijeđenih igrača, imamo neke sitne probleme, ali ne da bi se dovelo u pitanje igranje. I da, znam startnih 11 za sutra."

Na to se nadovezalo pitanje o tome da li će možda da igra sa defanzivnijim timom u derbiju.

"Generalno se trudim da bez obzira na rivala zadržimo naš stil igre, našu ideju, bez obzira na vrijeme na semaforu i na rezultat. Moja poruka je da funkcionišemo po istim principima. Naravno da ima odstupanja od toga iz taktičkih razloga ili zbog protivnika. Moja osnovna ideja je da se držimo naših principa igre i da probamo da se nametnemo i dođemo do pozitivnog rezultata."

Partizan igra u dobroj formi, pobjeđuje i to je nešto što ga raduje.

"Uvijek je ljepše pobjeđivati nego gubiti, to često konstatujemo. Čak i kada se pobijedi postoje neki problemi u igri, lakše je analizirati te negativne stvari poslije pobjede. Rekao sam i ranije da su pobjeda i poraz dva ista lupeža. Da mogu da utiču pozitivno i negativno na tim, da zavisi od toga kakvog smo karaktera i kako to prihvatamo. Bez obzira na to da li je poraz ili pobjeda, srećom imamo više pobjeda, pa to kanališemo da vučemo igrače u pravom smjeru. Da to pozitivno osjećanje poslije pobjede odvedemo tamo gdje je potrebno i da budemo sve bolji. Kao cilj postavljam to pred sve nas, da je to direktniji cilj nego što je plasman ili tabela. Naša osnovna želja je da budemo bolji nego što smo bili na prethodnom treningu ili utakmici. I da svaki meč pokazuje neki napredak ekipe. Kao plod toga je dolazak tamo gdje želimo da budemo", zaključio je Blagojević.

