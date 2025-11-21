Vojvodina razbijena u Surdulici: Poslije Crvene zvezde novi veliki skalp Radnika

Težak poraz Novosađana u Surdulici.

Radnik iz Surdulice razbio je Vojvodinu na svom terenu (3:1), furioznom igrom u prvom dijelu meča, a onda i mirnom kontrolom rezultata. Trećeplasirani tim na tabeli bez reakcije je gledao kako ga rešetaju igrači domaćih, Miloš Popović u 5. minutu, Aleksandar Pejović u 20. i Haris Hajdarević u 35. Posebno bi trebalo istaći Pejovićevu golčinu poslije snažnog udarca o prečku.

Vojvodina je u drugom dijelu meča samo ublažila poraz autogolom Sandra Tremulea i ništa više od toga. Ispostavilo se da nije naučila na primjeru Crvene zvezde, koja je poslije poraza od Vojvodine u oktobru kiksnula protiv Radnika na svom terenu.

"Nema mnogo komentara, kada u prvo poluvrijeme izađete bez želje i volje za igrom, za duelima, za agresivnošću... Primili smo tri gola, u drugom dijelu smo se malo trgli, ali to nije bilo dovoljno. Zaslužen poraz i čestitam Radniku. Bez srca, želje i volje fudbal ne može da se igra", rekao je Miroslav Tanjga nakon utakmice za TV Arena sport.

Trener Radnika Marko Jakšić ponovo je uspio sa svojim momcima.

"Podijelio bih utakmicu na dva poluvremena, u prvom smo bili perfektni, držali smo se dogovora, momci su sproveli tačno šta smo tražili i svaka im čast na tome. U drugom dijelu, kada su ubacili dvojicu iskusnih igrača naišli smo na malo problema, ali na kraju smo to nekako spriječili. Bitno mi je da ova ekipa raste, kao kolektiv i da rastu kao takmičari, ljudi i to je moj cilj ovdje. Dok god sam ovde trudiću se da budu što bolji ljudi, a poslije toga i fudbaleri".

Radnik se ovom pobjedom popeo na sedmu poziciju tabele, sa šest trijumfa u 16 utakmica ove sezone. Vojvodina ostaje treća, ali Partizan i Zvezda imaće priliku da joj odmaknu.







