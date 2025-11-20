"Pogrešio sam poslije Zvezde, znao sam šta će biti": Tanjga žali zbog jedne odluke, sada bi drugačije

Trener Vojvodine preuzeo odgovornost za poteze poslije pobjede protiv Zvezde na "Karađorđu".

Izvor: MN PRESS

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga govorio je pred meč protiv Radnika (petak, 15) o kiksu protiv IMT-a (1:3) poslije pobjede protiv Zvezde. Preuzeo je odgovornost za taj rezultat.

"Poslije Crvene zvezde, svi smo znali da će doći do pada. Možda je naša greška što ih nismo odmah odveli u karantin, što je bila možda i moja greška. Nismo odigrali lošu utakmicu protiv IMT-a, imali smo šanse koje nismo iskoristili", rekao je on na konferenciji za novinare.

Nakon tog kiksa Vojvodina se brzo "otreznila" i pobijedila Radnički u Nišu 1:0.

"Emotivno smo bili ispražnjeni, poslije je bilo teško i u Nišu, ali smo znali da moramo da budemo fokusirani 90 minuta i da je važno da na kraju pobijedimo. Ja kažem da volim da ekipa pobijedi 1:0, kada igra i loše, uvijek sam za to, jer to potvrđuje karakter. Uvijek sam za to, volio bih da tako bude i protiv Radnika, da budemo loši i da osvojimo tri boda, nego da promašimo brdo šansi i izgubimo 2:0", rekao je Tanjga.

Voša prati vječite na tabeli

Vojvodina je trećeplasirana na tabeli Superlige, sa sedam bodova manje od vodećeg Partizana i pet bodova manje od drugoplasirane Zvezde, uz odigranu utakmicu više od crveno-bijelih.

"Pripremamo se kao i za svaku drugu prvenstvenu utakmicu, s tim što smo sada imali malo više vremena zbog reprezentativne pauze. Ovo je nova mogućnost da osvojimo tri boda, ali ekipa Radnika je odlična ekipa koja igra takmičarski i tvrd fudbal, osvojili su dovoljan broj bodova da treba da imamo svi respekt. Idemo da igramo agresivno i pametno, kao i do sada, normalno, ako budemo igrali kako znamo i umijemo, onda ne bismo smjeli da imamo problema da dođemo do cilja. Spremni smo, s druge strane imamo kadrovskih problema. Lazar Nikolić ima četiri žuta kartona, povrijeđeni su i dalje Uroš Nikolić, kao i Poletanović i Siniša, da ne pominjem opet Etu. Daćemo sve od sebe, jer smo svjesni da u posljednjih mesec dana moramo da potvrdimo neke rezultate u prethodnom periodu i da uđemo u mirnu zimsku pauzu. Hoćemo da potvrdimo naš kvalitet do kraja jeseni i radimo na tome, nadamo se najboljem".



