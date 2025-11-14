Sloga gostuje na novosadskom "Karađorđu": Dobojlije igraju pripremnu utakmicu protiv Vojvodine

Fudbaleri dobojske Sloge danas putuju u Novi Sad gdje će iskoristiti reprezentativnu pauzu da odigraju prijateljsku utakmicu protiv domaće Vojvodine.

Izvor: FK Sloga Doboj

Kontrolni duel zakazan je za subotu 15. novembar 2025. godine, sa početkom u 13.00 na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

Trener Sloge Marko Maksimović iskoristiće predstojeći meč kako bi dao šansu svim igračima, uigrao određene taktičke zamisli i održao takmičarski ritam ekipe uoči nastavka Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Dobojski tim u narednom kolu gostuje Željezničaru na "Grbavici", a meč u Novom Sadu će im biti dobra provjera pred meč protiv sarajevskih "plavih".

Sloga je u prošlom kolu remizirala sa Širokim Brijegom i prekinula lošu seriju od četiri vezana poraza u prvenstvu BiH. Trenutno je ekipa sa "Luka" na osmom mjestu sa 13 bodova nakon 14. odigranih utakmica.

S druge strane, Novosađani su pod vođstvom Miroslava Tanjge zabilježili pet pobjeda nad šest posljednjih mečeva, uključujući i trijumf nad Crvenom zvezdom (3:2) i trenutno su treći na tabeli Superlige Srbije.

(MONDO)