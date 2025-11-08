Vojvodina slavila tamo gdje su (k)iksnuli Crvena zvezda i Partizan

Vojvodina pobijedila Radnički u Nišu golom Džona Merija

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je pobijedila Radnički iz Niša u gostima, golom iskusnog centarfora iz Nigerije, Džona Merija (32). U 75. minutu, na centaršut Stefana Bukinca, ljubimac navijača Voše je glavom savladao golmana Radničkog Dejana Stanivukovića. Na taj način Novosađani su izbjegli "minu" na Čairu na kojoj su pali vječiti rivali, Partizan (2:2) i Zvezda (0:0).

Domaćinu je u 16. minutu poništen gol Miloša Spasića zbog ofsajda, golman Voše Dragan Rosić potom je "skinuo" zicer u kojem je upravo Spasić šutirao, a onda je sredinom nastavka u prvi plan stupio heroj trijumfa, Džon Meri.

Isti igrač gađao je dobro glavom u 81. minutu, ali je tada Stanivuković izbio loptu preko prečke u korner. Bez obzira na tu neiskorišćenu šansu, Vojvodina je do kraja sačuvala prednost i pošla kući u Novi Sad sa tri boda sa kojima je prišla drugoplasiranoj Zvezdi na dva boda, a Partizanu na četiri, s tim da ima dvije utakmice više od crveno-bijelih i jednu od crno-bijelih.

Posle pobjede protiv Zvezde na "Karađorđu", pa poraza protiv IMT-a (1:3), Vojvodina je pobjedom u Nišu pokazala da ipak nije u krizi.







