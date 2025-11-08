logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina slavila tamo gdje su (k)iksnuli Crvena zvezda i Partizan

Vojvodina slavila tamo gdje su (k)iksnuli Crvena zvezda i Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vojvodina pobijedila Radnički u Nišu golom Džona Merija

vojvodina pobijedila radnicki nis golom dzona merija Izvor: MN PRESS

Vojvodina je pobijedila Radnički iz Niša u gostima, golom iskusnog centarfora iz Nigerije, Džona Merija (32). U 75. minutu, na centaršut Stefana Bukinca, ljubimac navijača Voše je glavom savladao golmana Radničkog Dejana Stanivukovića. Na taj način Novosađani su izbjegli "minu" na Čairu na kojoj su pali vječiti rivali, Partizan (2:2) i Zvezda (0:0).

Domaćinu je u 16. minutu poništen gol Miloša Spasića zbog ofsajda, golman Voše Dragan Rosić potom je "skinuo" zicer u kojem je upravo Spasić šutirao, a onda je sredinom nastavka u prvi plan stupio heroj trijumfa, Džon Meri.

Isti igrač gađao je dobro glavom u 81. minutu, ali je tada Stanivuković izbio loptu preko prečke u korner. Bez obzira na tu neiskorišćenu šansu, Vojvodina je do kraja sačuvala prednost i pošla kući u Novi Sad sa tri boda sa kojima je prišla drugoplasiranoj Zvezdi na dva boda, a Partizanu na četiri, s tim da ima dvije utakmice više od crveno-bijelih i jednu od crno-bijelih.

Posle pobjede protiv Zvezde na "Karađorđu", pa poraza protiv IMT-a (1:3), Vojvodina je pobjedom u Nišu pokazala da ipak nije u krizi.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina FK Radnički Niš Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC