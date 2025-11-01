"Kad je Siniša otišao, mislio sam da se više neću baviti ovim": Tanjga vraća Vošu u Evropu i pamti savjete kuma

Trener Vojvodine učvrstio je svoj tim na tabeli iza "večitih", pa otkrio plan klubag za uspon u ovoj i sledećim sezonama. Neizbežan je bio i razgovor o njegovom kumu, velikom Siniši Mihajloviću.

Izvor: YouTube/Mozzart Bet Super liga Srbije

Vojvodina je dočekala novembar na čvrstom trećem mjestu tabele Superlige Srbije. U razgovoru za sajt Superlige, šef stručnog štaba Miroslav Tanjga (61) analizirao je dosadašnji dio sezone, govorio o izazovima, balansu između mladih i iskusnih igrača, ali i o svom putu do klupe "Stare dame", na kom je ključnu ulogu imao njegov kum, legendarni Siniša Mihajlović.

U momentu razgovora, nakon pobjede protiv Zvezde, Vojvodina je treća sa četiri boda zaostatka za Zvezdom i Partizanom i sa sedam bodova više od četvrtoplasiranog OFK Beograda.

Tanjga je rekao da u sve što radi ulazi sa punom verom i zato postavlja pitanje - zašto Vojvodina ne može da sanja da postane šampion? Već je to bila u njegovom igračkom mandatu u Vojvodini, krajem osamdesetih, kada je zajedno sa kumom Sinišom Mihajlovićem, legendarnim Milošem Šestićem i saigračima donio titulu na stadion u Novom Sadu.

"Najveći izazov je opstati kao trener u klubovima gdje se često mijenjaju treneri. Bez kontinuiteta ne može da se napravi ni igra, ni rezultat, ni razvoj igrača. Svaki novi trener donosi svoje ideje, a igrači se izlude u čestim promjenama i ne mogu da napreduju koliko bi trebalo. Kada postoji kontinuitet, možete da sanjate o trofejima i razvijate klub. Da u nekim stvarima budete avangarda. Zašto kao trener Vojvodine ne bih sanjao da postanemo prvaci? Ali zato tražim kvalitet igrača, predan rad, da ne ja lično, već cijeli UO i klub dišu kao jedan. Sve je moguće. Vojvodina je dva puta bila prvak, zna kako se postaje prvak, ali vrijeme je jako bitno. Ne pričam to zbog sebe, u fudbalu sam od kada znam za sebe, ali pogotovo od kada je Siniša otišao (2022. godine, prim. novin) mislio sam da se neću baviti trenerskim poslom."

"Mihine lekcije su neprocjenjive"

Izvor: MN PRESS

Koliki je Miha imao uticaj na njega? Ne samo da su bili saigrači u Vojvodini i u Zvezdi, sa kojom su zajedno postali prvaci svijeta, već su potom decenijama čuvali blisko prijateljstvo i opet sarađivali, u reprezentaciji Srbije, pa u Bolonji, gdje je Tanjga bio asistent, a Mihajlović šef struke.

"Imao je ogroman uticaj. Dok smo igrali i kasnije radili zajedno, u reprezentaciji, Milanu, Torinu i Bolonji, svakodnevno smo razgovarali o fudbalu. On je imao iskustva kao trener i mnogo sam od njega naučio, ali i ja sam mogao da mu pomognem u nekim stvarima. Siniša je živio za fudbal, pripremao se za taj posao još dok je igrao i učio od velikih trenera. Nažalost, prerano je otišao, ali lekcije koje sam od njega pokupio su neprocjenjive. Prvenstveno odnos prema radu i profesionalizam - 100 ili 110 odsto. Nema improvizacija, nema kašnjenja na trening, nema popuštanja kod stvari koje se ne smiju popuštati. S druge strane, treba biti tolerantan prema igračima, svi možemo da pogriješimo. Takođe, ključan je i dobar stručni štab - ljudi koji su profesionalci, odani klubu i igri. Bez tog zajedništva, nema uspjeha".

Govorio je Tanjga i o ambicijama i planu Vojvodine za ovu takmičarsku godinu.

"Ja sam tog mišljenja da Vojvodina uvijek može bolje. Naš cilj ove godine je da se kvalifikujemo, to jest da se nađemo na mjestu koje nas vodi u Evropu. Za sada se na tom mjestu nalazimo, nadamo se da će tako i ostati, ali uvijek možemo gore. Znači, dok god možemo na tabeli da se penjemo, uvijek ima mjesta za neko, da tako kažem pod navodnim znacima, 'nezadovoljstvo'. Ne smijemo da zaboravimo neke činjenice, a to su da smo ostali od početka prvenstva bez tri-četiri naša standardna nosioca igre. To su igrači koji su nam mnogo značili. S druge strane, doveli smo mlade, perspektivne i talentovane igrače koji se polako uklapaju. Jedini peh smo imali sa Etuom, koji se teže povrijedio i neće ga biti do kraja polusezone. Jednostavno, kad podvučemo crtu, moramo biti zadovoljni. Jesam zadovoljan, ali to zadovoljstvo uvijek mora da bude kontrolisano", rekao je Tanjga za sajt Superlige.

Kada će se Vojvodina boriti za titulu?

Izvor: MN PRESS

Osvrnuo i na pitanje kada će se Vojvodina uključiti u borbu za titulu.

"Prije svega, mi živimo u vremenu nekih budžeta u fudbalu gdje jednostavno mi ne možemo sa budžetom od, ne znam, sedam, osam, deset miliona, da konkurišemo Zvezdi koja ima, ne znam, 70, 80, 90. Jednostavno, Zvezda je uvijek spremna da kupi boljeg i kvalitetnijeg igrača i da kupi mladog igrača iz naše lige. Zvezda kad se pojavi, ili Partizan, ili bilo ko… Ili sad, recimo, Vojvodina u odnosu na neki drugi manji klub. Ako možemo da platimo više od ostalih, uvijek ćemo uzeti mladog i kvalitetnog igrača. Kao klub smo u svakom slučaju na evropskom nivou što se tiče organizacije. Stvarno smo imali sreću da smo dobili takvog jednog predsjednika Zbiljića koji je stvarno posvećen ovom klubu, koji je ovaj klub doveo na nivo na koji se sad nalazi, zajedno sa svojim saradnicima. Tu mislim, prije svega, na članove Izvršnog odbora, na generalnog direktora Bajatovića. Uglavnom, i taj njegov timski rad na čelu sa njim je dao ove rezultate, da smo jedan od najstabilnijih klubova u ovoj našoj državi. Samo bi trebalo da radimo na taj način kako smo radili do sada, da rastemo kao klub svakoga dana. Jer u fudbalu svi znamo da ne može ništa preko noći. A pogotovo ne tim i neki rezultati. Kako brzo dođu, tako brzo mogu i da odu. Moramo da jačamo svakodnevno naše omladinske škole i sve kategorije koje imamo ovdje. I sa jačanjem svih tih da tako kažem, nivoa u klubu, to će se odraziti normalno i na prvi tim. Moramo da vjerujemo u to. Znamo da smo veliki klub u našim da tako kažem, uslovima i da će sa tim nekim kvalitetnim radom doći rezultati koji će nas verovatno, u nekoj godini, dovesti do toga da mi možemo da konkurišemo da budemo prvi. U sadašnjem vremenu vidimo da ne možemo, ne samo mi, ne može ni Partizan, ne može niko drugi, da ne nabrajam. Zaostajemo definitivno dosta za Zvezdom. Iz navedenih razloga. Tako da mislim da će se to svake godine smanjivati, da ćemo mi u budućnosti napraviti dobru i kvalitetnu selekciju igrača, mladih, željnih pobjeda, šampione koji će jednostavno doći sa tim genom, pobjedničkim. Bez toga ne možemo naprijed. Zato nam je bitno da ovu godinu završimo na mjestu koje nas vodi u Evropu. A poslije toga, znači, prvi osnovni cilj koji nam je i sada, jeste da uđemo u neko evropsko takmičenje, da uđemo u neku grupnu fazu gdje bismo mi mogli da privučemo sve te mlade i i kvalitetne, talentovane igrače koji će možda biti na vagi da li će kod nas, da li će u Zvezdu, da li će u Partizan. Možda će tad doći i vidjeti svoju šansu da napreduju u Vojvodini. I na tome radimo svakodnevno. Znači, svi u klubu i mi na terenu, da bi se to jednog dana desilo, da bi nam se vratila publika. Ja sam siguran da i ova novosadska publika koja je probirljiva, moramo da priznamo, da bi se ona sigurno vratila na stadion kad bi osjetila tu neku Evropu u gradu".

Nakon sjajnog starta, Vojvodina je upala u malu rezultatsku krizu, osvojivši samo bod iz tri utakmice, da bi potom eksplodirala sa osam golova u naredna dva meča (Napredak i Radnički 1923). Na kraju, stigla je i pobjeda protiv Zvezde (3:2), a Tanjga objašnjava kako se tim nosio sa tim periodom prije derbija sa crveno-bijelima.

"Svaku utakmicu analiziramo, sjedimo u ovoj sali i pričamo. Gledamo i dobre i loše stvari. Prvu utakmicu koju smo izgubili bila je protiv Novog Pazara, dosta čudna situacija. Na dan utakmice pet-šest igrača je dobilo stomačni virus, što nam je prepolovilo ekipu. Ali, glupo je da poslije utakmice pričamo o tome i tražimo alibi. Onda se nadovezala nervoza, crveni karton… Protiv Partizana smo takođe ostali sa desetoricom i izgubili 1:0. Ali i u tim porazima bilo je mnogo dobrih stvari i ja se trudim da to pokažem igračima, da im dokažem da imaju karakter. U suštini, trener treba da bude jako dobar psiholog. Prošla su vremena kad smo mogli da vičemo na igrače ili da ih tjeramo da trče za kaznu. Kritika da, ali da mu pokažeš kako nešto nije dobro i da se to u budućnosti ne dešava".

Zbog godina provedenih u inostranstvu, prije svega u Italiji, Tanjga ima jasan uvid u razlike između vrhunskog evropskog i srpskog fudbala, ali i realnu sliku o kvalitetu našeg takmičenja.

"Činjenica je da sam dugo bio u Italiji. Sama gledanost u Seriji A nije uporediva sa našom. To je zemlja od 70 miliona stanovnika, mi imamo sedam. U fudbal su mnogo veća ulaganja tamo. Ali, moramo živjeti u stvarnosti. Mi smo, što je više puta konstatovano, jedna razvojna liga. Tu smo da stvaramo igrače i da ih kasnije transferišemo, jer naši klubovi žive 80 odsto od prodaje igrača. Naša liga nije baš toliko nekvalitetna koliko drugi hoće da je predstave, ima tu dosta dobrih timova. Jednostavno, mi smo tu da stvaramo igrače, da te igrače kasnije transferišemo. I htjeli mi to priznati ili ne, naši klubovi žive 80 odsto od prodaje igrača. Znači, razvojna liga, gdje moraju mladi igrači, da se dokazuju, da igraju. Mi moramo da ih podržavamo, da gledamo da ih naučimo što više možemo".

"Momci, obraz nikad ne smijemo da izgubimo"

Izvor: MN PRESS

Ključno pitanje srpskog fudbala, kako vratiti publiku na stadione?

"Ne možemo mi da imamo televizijska prava, milionske iznose, ako nas gleda u prosjeku 2.000 gledalaca. Da nas gleda u Novom Sadu 15.000 gledalaca, mislim da bi televizijska prava bila mnogo veća. Prije svega, bila bi i sama kasa punija od prodaje ulaznica. Ja mislim da su prodaje ulaznica i televizijska prava kod nas dosta zanemarljiva cifra. S druge strane, kad nemamo ove dvije navedene stvari, tu se ne pojavljuju ni sponzori. Kome oni da se reklamiraju ako nisu gledani? To sve veže jedno drugo. Ali, opet, mislim da je to pitanje više za neke ekonomiste i ljude koji se bave tim stvarima. Ali ja ovako, koji gledam sa strane, mislim da je to jedna, da tako kažem, stvarnost u kojoj se mi sad nalazimo. Mislim da kako država raste, kako se sve razvija, da će i to da bude bolje. Mislim da smo na regularnosti takmičenja uradili više nego prethodnih godina. Normalno, tu je i kvalitet fudbala. Moramo da stvaramo mlade asove, da ih popularišemo, da bi ljudi dobili želju da dođu na stadion i gledaju nekog novog Mihajlovića ili Šestića. Potrebne su nam dobre i neizvjesne utakmice, agresivne i interesantne. Evo, mi smo u posljednje dvije utakmice dali osam golova, i odmah je potražnja za karte za meč sa Zvezdom veća. To je dokaz. Publika hoće da vidi želju, da su igrači dali sve od sebe, pa makar i izgubili. Jer publika voli jednostavno pobjednike, voli šampione. Voli da ih gleda, da neko se bori, pa makar i ako u tom trenutku i na toj utakmici izgubi, da hoće narod da vidi želju, da su dali sve od sebe.To je ono što ja govorim svojim igračima stalno. Kažem, „Momci, obraz ne smijemo nikad da izgubimo. Da se pogledamo večeras poslije utakmice, da smo mi dali sve od sebe, pa nek pobijedi bolji".

Osvrnuo se i na ideju smanjenja Superlige. Najprije na 14 klubova, zatim i na 12, kao što je najavljeno.

"Mislim da će se kvalitet svakako koncentrisati, ali volio bih da ta koncentracija bude na našim igračima. Ne bih volio da u ekipi bude po šest, sedam stranaca, nego da to budu naši klinci koji će igrati, kako bi i reprezentacija mogla da profitira. To je dobra stvar i vjerujem da ćemo na taj način dobiti mnogo bolji kvalitet. Imajte u vidu da nas nema mnogo, oko sedam miliona, i da imamo 16 ili 20 klubova, možda je to i previše. Hajde da vidimo kako će to izgledati u praksi, ali mislim da je ovo dobar potez".

Komentarisao je i sve veći broj igrača iz Superlige u reprezentaciji Srbije.

"Nikad nismo imali manje igrača u ligi petice nego sada, pa je logično da naši igrači dobijaju više šansi. Sigurno je da su igrači koji nastupaju u ovim ligama konkurentniji od onih koji igraju u manje razvijenim sredinama. Nadam se da će naši mladi kroz domaće prvenstvo skrenuti pažnju skauta i trenera iz jačih liga, kao što smo to imali i u prošlosti - sjetite se igrača iz Novog Sada poput Tadića ili braće Milinković-Savić, koji su bili ključni za reprezentaciju. Što se tiče Tadića i njegovog povratka u reprezentaciju, ne znam da li će se to desiti, naročito poslije svega što se dešavalo posljednjih nekoliko godina, ali iskusni igrači su sada najpotrebniji. U teškim utakmicama, sa jakim protivnicima, njihovo iskustvo, znanje i autoritet prema igračima, sudijama i publici mnogo znači. Njihovo prisustvo je bilo mnogo profitabilnije nego što se pokazalo u posljednje dve-tri utakmice, gdje smo izgledali loše".

(MONDO)