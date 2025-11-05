Borac preko Kozare do polufinala Kupa RS: Proleter izbacio Slogu!

Fudbaleri Borca savladali su Kozaru rezultatom 4:0, a veliko iznenađenje priredio je Proleter.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca plasirali su se u polufinale Kupa "Dr Milan Jelić" ubjedljivim trijumfom protiv Kozare u Gradišci. Banjalučani su savladali izabranike Vlade Jagodića rezultatom 4:0.

Crveno-plavi su do prednosti stigli u 30. minutu, a strijelac je bio Sandi Ogrinec. Do kraja prvog dijela vidjeli smo još jedan pogodak. Igrao se 45. minutu kada je Ognjen Radošević sjajno pogodio petom.

U 53. minutu Stojan Vranješ je povisio na 3:0 iz penala. Četvrti pogodak na meču bio je djelo Stefana Marčetića u 73. minutu.

Danas su odigrane još dvije utakmice. Radnik je kao gost u Laktašima slavio rezultatom 2:1. Strijelci za tim iz Bijeljine bili su Luka Čumić u devetom minutu te Đorđe Pantelić u 18. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Srđan Bašić u 85. minutu.

Zanimljivo je bilo u Tesliću gdje je Proleter eliminisao dobojsku Slogu nakon penala. U toku regularnih 90 minuta nije bilo golova. Za Slogu penal nisu iskoristili Vladimir Arsić i Lazar Sajčić, odnosno oba udarca zaustavio je golman Proletera Samed Hodžić. S druge strane, penal za domaći tim nije iskoristio Stefan Radaković. Međutim, kada je kapiten Želimir Nikolić pogodio u petoj seriji uslijedilo je veliko slavlje domaće publike.

U posljednjoj utakmici četvrtfinala sastaju se Majevica iz Lopara i Rudar Prijedor, a ta utakmica je na rasporedu 12. novembra u 13.30 časova.



