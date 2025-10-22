Borac gostuje Kozari u četvrtfinalu Kupa Srpske

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske izvučeni su parovi četvrtfinala Kupa Republike Srpske "dr Milan Jelić", koji su na rasporedu 5. novembra od 13 časova.

Izvor: MONDO

Izvlačenje je bilo poludirigovano, po propozicijama domaćini su ekipe iz nižeg ranga takmičenja ili ako se sastanu timovi iz istog ranga prednost domaćeg terena ima trenutno slabije plasirana ekipa na prvenstvenoj tabeli.

Utakmice četvrtfinala su na programu u srijedu, 5. novembra s početkom u 13 časova. Igra se samo jedan meč, a ukoliko poslije 90 minuta igre ne bude pobjednika automatski se izvode jedanaesterci.

PAROVI

TESLIĆ: Proleter – Sloga (Doboj)

GRADIŠKA: Kozara – Borac (Banjaluka)

LAKTAŠI: Laktaši – Radnik (Bijeljina)

LOPARE: Majevica – Rudar Prijedor

Susreti polufinala i finala na programu su na proljeće.

