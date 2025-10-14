Sloga Meridian posljednji učesnik četvrtfinala Kupa RS: Marko Maksimović debitovao pobjedom na klupi Dobojlija

Dobojski klub je trijumfovao u Foči nad Sutjeskom.
Sloga Meridian posljednji je učesnik četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".
Premijerligašu sa Luka bio je dovoljan jedan pogodak za gostujući trijumf nad fočanskom Sutjeskom, a postigao ga je mladi Ognjen Šešlak u 23. minutu.
Tim Marka Maksimovića, koji je na ovoj utakmici debitovao na klupi Sloge, pridružio se tako Radniku, Proleteru, Borcu, Laktašima, Kozari, Rudar Prijedoru i Majevici.
