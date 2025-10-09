logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Maksimović predstavljen kao novi trener Sloge: "Da nadogradimo dobre stvari, prioritet je napadačka linija!"

Marko Maksimović predstavljen kao novi trener Sloge: "Da nadogradimo dobre stvari, prioritet je napadačka linija!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Maksimović je predstavljen kao novi trener Dobojlija.

Marko Maksimović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Marko Maksimović zvanično je ovog četvrtka predstavljen kao novi trener Sloge Meridian.

U klub sa Luka Maksimović je stigao nakon nedavnog rastanka sa Posušjem, a prvu utakmicu na klupi novog tima odradiće 14. oktobra, kada će Dobojlije gostovati Sutjesci iz Foče u sklupu osmine finala Kupa Republike Srpske.

"Poslije sporazumnog raskida ugovora sa dosadašnjim trenerom Vuletom Trivunovićem, FK Sloga je odmah počeo pregovore i razgovore u vezi sa što bržim imenovanjem novog šefa stručnog štaba, kako bismo iskoristili ovu pauzu i imali dovoljno vremena da novi šef upozna ekipu i situaciju u klubu, ali i da se što smobolje pripremimo za naredni meč. Želim da se zahvalim Vuletu Trivunoviću na saradnji i na svemu što je učinjeno u dosadašnjem periodu. Međutim, dešavaju se fudbalske stvari u određenim periodima i mi smo sa Vuletom sporazumno raskinuli ugovor", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik dobojskoj kluba Miroslav Kršić, poželivši dobrodošlicu novom treneru:

"Želim da mu se zahvalim na prihvatanju poziva da se uključi u naše zajedničke ciljeve i borbu. Želim mu uspješan rad i boravak u našoj sredini. Naš klub je izrastao u jednog stabilnog premijerligaša, želimo tako i da nastavimo i da grabimo ka većim i višim ciljevima i dometima. Bićemo novom treneru potpuno na raspolaganju, kao i svim dosadašnjim trenerima jer svi smo na zajedničkom zadatku i cilju, odnosno da idemo samo naprijed iz meča u meč, odnosno iz sezone u sezonu", dodao je prvi čovjek kluba iz Doboja.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Poslije mog rastanka sa Posušjem prije nekoliko dana, uslijedio je poziv Sloge, kojoj se zahvaljujem. Hvala upravi kluba, ali i gradonačelniku Borisu Jeriniću za kojeg znam da voli klub i da mu jako pomaže", započeo je svoje obraćanje Marko Maksimović, nastavivši:

"Već sam juče odradio prvi trening i moram da kažem da imam dosta pohvala za svog kolegu i prijatelja Vuleta Trivunovića. Prije svega, mislim da je ekipa dobro selektirana, uvijek to može i bolje ali može i gore. Zadovoljan sam igračkim kadrom i njihovim stanjem. Apsolutno nemam zamjerki na to i jedan od razloga što sam prihvatio posao je što smatram da ova ekipa može mnogo više. Mislim da je u ekipi gro igrača koji su provjereni, koji su osvajali titule u ovoj ligi. Potrebno je sada da nadogradimo dobre stvari koje su bile, pogotovo u uvodu prvenstva, gdje je Sloga igrala dosta kvalitetno. Možemo da kažemo da je Sloga odigrala jako dobro i protiv Veleža i protiv Sarajeva, a po meni je možda najbolja utakmica bila protiv Željezničara u kojoj se nije došlo do pobjede."

"Bodovno stanje je OK, mada sam mišljenja da je to moglo i bolje, pogotovo u posljednje tri utakmice. Bio sam akter te utakmice protiv Posušja, u kojoj je neriješen rezultat možda bio i najrealniji. Bilo je i nekih problema oko povreda, pogotovo je izostanak Savića dosta toga poremetio. Pokušaću neke igrače koji su ranije imali učinak da vratimo u stari ritam, gdje prije svega mislim na Vidića. Radi se o golgeteru i najboljem strijelcu lige prije dvije godine, moramo da ga vratimo u situaciju da što prije postigne pogodak i da vrati samopouzdanje. Mislim da može mnogo bolje i Toni Jović, ali i kompletan napadački red koji je bio problematičan u posljednjih pet utakmica, gdje se nije postizalo puno pogodaka. Imala je Sloga problem sa ulaskom u šanse i to će nam biti glavni prioritet sada. Dobro je što se Tatar vratio u formu, postigao je četiri pogotka, rješava situacije i sigurno da sada treba raditi i sa drugim igračima poput Mandića, Kunića, Dejanovića. Treba da dijele minutažu, da imamo zdravu konkurenciju i da kroz to izvlačimo maksimum."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Maksimović fudbal treneri Premijer liga BiH FK Sloga Doboj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC