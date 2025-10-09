Marko Maksimović predstavljen kao novi trener Sloge: "Da nadogradimo dobre stvari, prioritet je napadačka linija!"

Maksimović je predstavljen kao novi trener Dobojlija.

Marko Maksimović zvanično je ovog četvrtka predstavljen kao novi trener Sloge Meridian.

U klub sa Luka Maksimović je stigao nakon nedavnog rastanka sa Posušjem, a prvu utakmicu na klupi novog tima odradiće 14. oktobra, kada će Dobojlije gostovati Sutjesci iz Foče u sklupu osmine finala Kupa Republike Srpske.

"Poslije sporazumnog raskida ugovora sa dosadašnjim trenerom Vuletom Trivunovićem, FK Sloga je odmah počeo pregovore i razgovore u vezi sa što bržim imenovanjem novog šefa stručnog štaba, kako bismo iskoristili ovu pauzu i imali dovoljno vremena da novi šef upozna ekipu i situaciju u klubu, ali i da se što smobolje pripremimo za naredni meč. Želim da se zahvalim Vuletu Trivunoviću na saradnji i na svemu što je učinjeno u dosadašnjem periodu. Međutim, dešavaju se fudbalske stvari u određenim periodima i mi smo sa Vuletom sporazumno raskinuli ugovor", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik dobojskoj kluba Miroslav Kršić, poželivši dobrodošlicu novom treneru:

"Želim da mu se zahvalim na prihvatanju poziva da se uključi u naše zajedničke ciljeve i borbu. Želim mu uspješan rad i boravak u našoj sredini. Naš klub je izrastao u jednog stabilnog premijerligaša, želimo tako i da nastavimo i da grabimo ka većim i višim ciljevima i dometima. Bićemo novom treneru potpuno na raspolaganju, kao i svim dosadašnjim trenerima jer svi smo na zajedničkom zadatku i cilju, odnosno da idemo samo naprijed iz meča u meč, odnosno iz sezone u sezonu", dodao je prvi čovjek kluba iz Doboja.

"Poslije mog rastanka sa Posušjem prije nekoliko dana, uslijedio je poziv Sloge, kojoj se zahvaljujem. Hvala upravi kluba, ali i gradonačelniku Borisu Jeriniću za kojeg znam da voli klub i da mu jako pomaže", započeo je svoje obraćanje Marko Maksimović, nastavivši:

"Već sam juče odradio prvi trening i moram da kažem da imam dosta pohvala za svog kolegu i prijatelja Vuleta Trivunovića. Prije svega, mislim da je ekipa dobro selektirana, uvijek to može i bolje ali može i gore. Zadovoljan sam igračkim kadrom i njihovim stanjem. Apsolutno nemam zamjerki na to i jedan od razloga što sam prihvatio posao je što smatram da ova ekipa može mnogo više. Mislim da je u ekipi gro igrača koji su provjereni, koji su osvajali titule u ovoj ligi. Potrebno je sada da nadogradimo dobre stvari koje su bile, pogotovo u uvodu prvenstva, gdje je Sloga igrala dosta kvalitetno. Možemo da kažemo da je Sloga odigrala jako dobro i protiv Veleža i protiv Sarajeva, a po meni je možda najbolja utakmica bila protiv Željezničara u kojoj se nije došlo do pobjede."

"Bodovno stanje je OK, mada sam mišljenja da je to moglo i bolje, pogotovo u posljednje tri utakmice. Bio sam akter te utakmice protiv Posušja, u kojoj je neriješen rezultat možda bio i najrealniji. Bilo je i nekih problema oko povreda, pogotovo je izostanak Savića dosta toga poremetio. Pokušaću neke igrače koji su ranije imali učinak da vratimo u stari ritam, gdje prije svega mislim na Vidića. Radi se o golgeteru i najboljem strijelcu lige prije dvije godine, moramo da ga vratimo u situaciju da što prije postigne pogodak i da vrati samopouzdanje. Mislim da može mnogo bolje i Toni Jović, ali i kompletan napadački red koji je bio problematičan u posljednjih pet utakmica, gdje se nije postizalo puno pogodaka. Imala je Sloga problem sa ulaskom u šanse i to će nam biti glavni prioritet sada. Dobro je što se Tatar vratio u formu, postigao je četiri pogotka, rješava situacije i sigurno da sada treba raditi i sa drugim igračima poput Mandića, Kunića, Dejanovića. Treba da dijele minutažu, da imamo zdravu konkurenciju i da kroz to izvlačimo maksimum."

